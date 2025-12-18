Schválený rozpočet už mají všechny kraje, jen ve dvou ze 14 je přebytkový
18. 12. 2025 – 13:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Po víc než třech týdnech se uzavřelo schvalování krajských rozpočtů na příští rok.
Jako první rozpočet schválili zastupitelé v Libereckém kraji ještě před koncem listopadu, dnes se jako poslední připojil Jihočeský kraj. S výjimkou Královéhradeckého a Pardubického kraje jsou rozpočty schodkové, většinou ale deficit pokrývají úspory nebo rezervy z předchozích let. Miliardové investice kraje naplánovaly především do dopravy, školství a zdravotnictví, vyplývá ze schválených návrhů rozpočtů.
S největším schodkem plánuje příští rok hospodařit právě Jihočeský kraj, jehož výdaje mají převýšit příjmy o 3,2 miliardy korun. Náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek (nezařazený) dnes zopakoval, že kraj si to může dovolit, protože na konci letošního roku bude mít ve fondu rezerv téměř sedm miliard korun. Co do velikosti deficitu následují Moravskoslezský kraj s téměř 2,9 miliardy a Praha s 2,7 miliardy korun. Se schodkem vyšším než dvě miliardy korun počítají ještě Zlínský a Středočeský kraj a také Vysočina.
Přebytkový rozpočet schválili pro příští rok zastupitelé ve dvou krajích na východě Čech. V Pardubickém by mělo hospodaření skončit v plusu víc než 50 milionů korun, v Královéhradeckém očekávají přebytek téměř 180 milionů Kč. Kraj ho využije k uhrazení závěrečné splátky investičního úvěru na první etapu dostavby náchodské nemocnice z roku 2018.
V předpokládaných příjmech mezi kraji vede Praha, kde by mělo do rozpočtu doplynout víc než 116 miliard korun. Příjmy ostatních krajů nedosahují ani na polovinu této částky. Ve Středočeském kraji mají přesahovat 50 miliard, v Moravskoslezském 40 miliard a v Jihomoravském 38 miliard Kč. Na konci tohoto pořadí jsou Pardubický kraj s příjmy zhruba 19,5 miliardy korun, Liberecký s 15,5 miliardy a Karlovarský kraj, jehož příjmy podle schváleného rozpočtu nepřekročí ani 12 miliard Kč.
Hlavní město nachystalo na příští rok vzhledem ke svým příjmům ve srovnání krajů také největší investice. Částka 23,03 miliardy korun je podle pražského radního Zdeňka Kováříka (ODS) nominálně bez zohlednění inflace dosud nejvyšší. Peníze budou směřovat stejně jako letos na výstavbu trasy metra D a také na rekonstrukci Průmyslového paláce na Výstavišti, přestavbu Libeňského mostu, dokončovanou stavbu Dvoreckého mostu a na pokračující přípravu projektu Vltavské filharmonie.
Výrazné investice naplánoval vzhledem ke svým příjmům Karlovarský kraj. Z téměř 2,9 miliardy korun na kapitálové výdaje půjde největší část na rekonstrukci a modernizaci Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské a také na budované Karlovarské inovační centrum.
Do zdravotnictví hodlá investovat například Moravskoslezský kraj. Chystá vznik nového oddělení pro dlouhodobě nemocné v krajské Nemocnici Karviná-Ráj nebo stavbu multifunkčního pavilonu v Nemocnici ve Frýdku-Místku. Zlínský kraj vyčlenil v rozpočtu na příští rok víc než půl miliardy korun na vybudování gynekologicko-porodnického komplexu v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. V Pardubickém kraji by měla začít rozsáhlá modernizace Svitavské nemocnice, která potrvá asi čtyři roky a vyžádá si kolem 1,1 miliardy Kč.