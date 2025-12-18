Vzlétlo největší letadlo světa. Obr popírá fyzikální zákony
18. 12. 2025 – 15:08 | Zpravodajství | Alex Vávra
Největší letadlo světa vypadá jako stroj ze science fiction, ale pravidelně létá nad Kalifornií. Stratolaunch Roc je technologický obr s rozpětím křídel 117 metrů, který má sehrát klíčovou roli v budoucnosti hypersonického létání a testování nových leteckých technologií.
Stratolaunch Roc patří k těm strojům, které vypadají natolik neuvěřitelně, že člověk na chvíli zapochybuje, zda skutečně existují. Na obloze připomíná spíš fantazijní válečný letoun ze světa animace nebo science fiction než reálný výsledek současného leteckého inženýrství. Přesto jde o skutečný experimentální stroj, který dnes pravidelně vzlétá z Mojavské pouště v Kalifornii a posouvá hranice moderního letectví.
Letoun nese oficiální označení Stratolaunch Model 351 a přezdívku Roc, inspirovanou obřím mytickým ptákem z arabských legend. Podle pověstí byl Roc tak velký, že dokázal unášet slony a zachraňovat námořníky. Přeneseně právě tuto roli plní i jeho moderní jmenovec, který má fungovat jako létající nosič dalších letadel a raket. Už na první pohled zaujme neobvyklou konstrukcí připomínající dvě spojená dopravní letadla, mezi nimiž se rozprostírá obří křídlo.
Každý z obou trupů měří na délku přibližně 73 metrů a celý stroj stojí na 28 kolech podvozku. Rozpětí křídel dosahuje 117 metrů, což je více než délka amerického fotbalového hřiště a zhruba odpovídá délce jednoho kilometru rozděleného na devět částí. Právě tento parametr dělá z Roca největší letadlo světa. Zároveň jde o největší kompozitový letoun, jaký byl kdy postaven. Konstrukce z uhlíkových vláken umožnila dosáhnout enormních rozměrů při zachování potřebné pevnosti a relativně nízké hmotnosti.
Gigantické rozměry a netypická konstrukce
Stratolaunch Roc pohání šest proudových motorů Pratt & Whitney PW4056, běžně používaných i u velkých dopravních letadel. Každý z nich poskytuje tah přibližně 252 kilonewtonů. Maximální vzletová hmotnost stroje dosahuje zhruba 590 tun, přičemž samotný letoun váží okolo 227 tun. Unést přitom dokáže až 250 tun nákladu, tedy o deset procent více, než kolik sám váží, což je v letectví mimořádně neobvyklé.
Takto obří stroj si pochopitelně žádá specifické podmínky. Ke vzletu potřebuje ranvej dlouhou minimálně 3,7 kilometru, takže může operovat jen z několika málo letišť na světě. Navzdory svým rozměrům je ale navržen tak, aby startoval a přistával klasickým způsobem, bez nutnosti speciálních ramp nebo katapultů.
Zajímavostí je rozdělení funkcí mezi oba trupy. Posádka, tedy pilot, kopilot a palubní inženýr, sedí výhradně v pravém trupu. Levý trup je zcela bez posádky a slouží k umístění letových, měřicích a řídicích systémů. Tento asymetrický přístup je dalším důkazem toho, že Roc není běžným letadlem, ale spíše létající testovací platformou.
Od vynášení raket k hypersonickým letům
Projekt Stratolaunch vznikl z iniciativy Paula Allena, spoluzakladatele Microsoftu, který chtěl vytvořit spolehlivý systém pro vynášení raket ze vzduchu na oběžnou dráhu. Letoun byl poprvé představen veřejnosti už v roce 2011, ale na svůj první let si musel počkat až do roku 2019. Po Allenově smrti v roce 2018 převzala projekt investiční skupina Cerberus Capital a jeho směřování se postupně změnilo.
Namísto klasických orbitálních raket se Stratolaunch dnes soustředí především na testování hypersonických letů. Roc slouží jako mateřské letadlo pro autonomní stroj Talon-A2, který je po vypuštění ve vzduchu schopen dosáhnout rychlosti přesahující pětinásobek rychlosti zvuku, tedy více než 6 000 kilometrů za hodinu.
Od svého prvního letu má Stratolaunch Roc za sebou už 24 letů, včetně několika dlouhých testovacích misí nad Kalifornií. Během nich vystoupal až do výšky zhruba 10,7 kilometru a absolvoval i šestihodinové lety, při nichž se ověřovala spolehlivost konstrukce, motorů i řídicích systémů. Domovskou základnou zůstává Mojave Air and Space Port, historické letiště založené už v roce 1935, které dnes slouží jako centrum experimentálního letectví a kosmického výzkumu.
Stratolaunch Roc tak není jen technickou kuriozitou, ale klíčovým nástrojem pro budoucnost hypersonického létání. Přestože jeho silueta působí téměř nereálně, jde o velmi praktický stroj, který může zásadně ovlivnit způsob, jakým budou v budoucnu testovány nové letecké a kosmické technologie.