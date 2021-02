Respirátory budou povinné až od čtvrtka

Epidemická situace v Česku je dál nepříznivá, ve vnitřních veřejných prostorech či na zastávkách MHD proto budou od čtvrtka povinné respirátory či zdvojené roušky.

Výjimku mají děti do 15 let, pro lidi v nouzi budou roušky zdarma rozdělovat potravinové banky. Vláda také prodloužila do konce dubna program Antivirus pro firmy zasažené dopady koronaviru, chystá úlevy ze zdravotního pojištění za testování zaměstnanců. Kabinet nadále počítá s částečným návratem dětí do škol počínaje 1. březnem, zakázku na dodávku testů pro školáky nezrušil.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný původně avizoval, že lidé budou muset respirátor či jinou kvalitnější ochranu dýchacích cest před nákazou nosit na frekventovaných místech už od dnešní půlnoci. Od čtvrtka bude povinnost platit v obchodech, provozovnách služeb, na zastávkách či v prostředcích hromadné dopravy, ve zdravotnických ambulancích nebo pro zaměstnance v pobytových zařízeních sociálních služeb. Kvalitnější ochrana dýchacích cest bude vyžadována také v autech, s výjimkou pro členy jedné domácnosti.

Také další výjimky budou podobné jako dosud, tedy pro ústavní činitele, řidiče veřejné dopravy, účastníky soudů, snoubence při svatebním obřadu, herce a tanečníky, moderátory, sportovce nebo při práci v zátěži teplem. Pro děti do 15 let stačí od čtvrtka chirurgické roušky, podomácku vyrobené látkové roušky ale nejsou možné. Respirátory pro ně nejsou povinné, protože na jejich obličeje nejsou k dispozici.

Doma vyrobenou látkovou roušku lze nosit ještě do konce února v ostatních vnitřních prostorech budov mimo bydliště či ubytování a venku blíže než dva metry k lidem mimo vlastní domácnost, od března bude i tam povinná nejméně zdravotnická obličejová maska, upřesnil Blatný. Respirátory třídy FFP2 nebo KN95 jsou nyní na řadě míst kvůli enormnímu zájmu vyprodané, podle výrobců je jich ale dost a problém je v distribuci.

Nákaza nepolevuje

Podmínkou pro začátek návratu dětí do škol od března je podle ministra zdravotnictví distribuce antigenních testů a platnost pandemického zákona. Zakázku na dodávku testů pro školáky kabinet nezrušil, i když to o víkendu kvůli nejasnostem požadoval premiér Andrej Babiš. K pandemickému zákonu chce vláda na úterní schůzce s opozicí slyšet, zda platí dohoda, že ho Senát nevrátí do Sněmovny. Někteří senátoři chtějí zákon přepracovat v návaznosti na dnešní verdikt Ústavního soudu, podle nějž musí být opatření proti epidemii řádně zdůvodněna a kompenzována.

V Česku má podle Sněmovny s účinností pandemického zákona, a to nejpozději v sobotu 27. února, skončit nouzový stav. Vicepremiér Jan Hamáček ale dnes uvedl, že vláda o prodloužení nouzového stavu nepožádá, a pokud pandemický zákon nezačne platit včas, kabinet využije pro vyhlášení protiepidemických opatření zákon o veřejném zdraví.

Z dočasného programu Antivirus, který vláda prodloužila do konce dubna, stát proplácí mzdy či náhrady mezd lidem v uzavřených provozech, v karanténě či při omezení výroby. Od března by se ale peníze nově měly vyplácet jen na pracovníky, kteří jsou ve firmě aspoň tři měsíce.

Odboráři navrhli zavedení takzvaného lockdownu v Česku, a to na deset dní kolem Velikonoc na přelomu března a dubna. Celostátní uzávěra by podle nich mohla zpomalit šíření viru a ulevit přetíženým nemocnicím. „Situaci považujeme za neuvěřitelnou. Vše doprovází chaos,“ řekl po jednání tripartity předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

V Česku se už téměř dva měsíce proti covidu očkuje, podle kritiků vlády ale zdaleka ne tak rychle, jak by bylo možné. Tento týden dorazí do Česka dalších 196 000 dávek vakcíny proti nemoci covid-19, příští týden o 20 000 méně. Do tří nejpostiženějších krajů, Karlovarského, Královéhradeckého a Plzeňského, půjde navíc 3510 dávek vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech. Zdravotníci v zemi dosud aplikovali více než 545 000 dávek, k ochraně před covidem-19 jsou třeba dvě dávky, které dosud dostalo na 207 000 lidí. Ti by podle nových pravidel od března nemuseli po kontaktu s nakaženým do povinné karantény.