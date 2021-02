Rekordní počet těžkých případů: Rozvolnění není vhodné, Prymula navrhuje krátkodobá tvrdá opatření

Epidemie je v Česku na vzestupu. Druhý den po sobě přibylo více než 10 000 nakažených nemocí covid-19 za jeden den. Rekordní je počet nakažených vyžadujících intenzivní péči. Laboratoře ve středu odhalily 10 813 případů, to je skoro o 1300 víc než ve stejný den minulého týdne. Den předtím testy prokázaly nákazu u 12 591 lidí - nejvíce od 8. ledna.

V nemocnicích, které jsou na hraně svých kapacit, bylo 6195 pacientů s koronavirem. Počet nakažených, kteří jsou ve vážném stavu, je nyní nejvyšší od začátku epidemie. Ve středu jich bylo 1227, skoro stejně i předchozí den, dosavadní maximum bylo přitom 1200 těžkých případů ze 3. listopadu. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Na jednotkách JIP a ARO je aktuálně volných 14 procent všech lůžek, z toho pro covidové pacienty jich zbývá 148. Další volné kapacity jsou ještě na takzvaných reprofilizovaných lůžkách, tedy těch, která byla původně určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti. Podle šéfa zdravotnických statistiků Ladislava Duška hrozí vyčerpání kapacit intenzivní péče v osmi ze 14 krajů.

Denně umírá víc než sto lidí, u nich se prokázal covid. V současnosti je v Česku přes 108 500 nakažených. Laboratoře v Česku ve středu provedly asi 68 000 testů na koronavirus, pozitivních bylo 35 procent z nich. Vysoká pozitivita testů, která se pohybuje kolem 30 procent, je podle odborníků důkazem vysoké virové nálože v populaci.

Nejhorší epidemická situace je na Tachovsku, kde za uplynulých sedm dní evidují 1044 nově nakažených v přepočtu na 100 000 obyvatel. Následuje Sokolovsko s 1028 případy. Mírně se zlepšila situace na Trutnovsku a Chebsku, kde počet nových případů na 100 000 obyvatel za poslední týden klesl pod tisícovku. V okresech Cheb, Sokolov a Trutnov platí od minulého pátku přísné omezení volného pohybu, o uzavření Tachovska se podle vyjádření ministra zdravotnictví také uvažovalo.

Od 27. prosince, kdy v Česku začalo proti novému koronaviru očkovat, dostalo obě potřebné dávky vakcíny 189 776 lidí. Zdravotníci dosud aplikovali přes 500 600 dávek vakcíny, z toho 14 712 ve středu. Výrobci podle dostupných údajů dodali do Česka zatím přes 667 000 dávek vakcín, využity byly tedy asi tři čtvrtiny z nich. Česko má objednané vakcíny asi pro 11 milionů lidí.

Otevření obchodů se bude projednávat

Ministr průmyslu a obchodu kabinetu chce navrhnout otevření obchodů od pondělí 22. února. Personál by musel mít povinně respirátory a v platnosti by zůstala dosavadní pravidla - limit 15 metrů čtverečních plochy na jednoho zákazníka, dodržování dvoumetrových odstupů či řízení front před a v obchodech. Další podmínkou by mohl být respirátor či dvojitá rouška pro zákazníky.

„Vláda na to nemá jednotný názor,“ připustil Babiš. Sám nemá zatím žádný, plánuje si na jednání kabinetu vyslechnout návrhy ostatních. „Situace je samozřejmě špatná. Pokud 50 procent lidí nedodržuje opatření, tak je to složitá situace. Ale myslím, že není situace, abychom rozvolňovali, není to dobrý nápad,“ uvedl. Kabinet o návrhu vicepremiéra Karla Havlíčka rozhodne v pátek.

„Jsem toho názoru, že zbytek maloobchodu, který bychom otevřeli v nejbližších dnech, nijakým způsobem nezhorší pandemickou situaci,“ řekl novinářům Havlíček. Je to podle něj nesrovnatelné s prosincovým rozvolněním, kdy se otevřely i služby, restaurace, hotely, navíc bylo předvánoční období. Nemyslí si, že by řešením bylo například otevřít jen další segment obchodů, ne všechny.

Vicepremiér uvedl, že je nutné se do značné míry připravovat na paralelní život, za neakceptovatelné považuje strávit celý rok v izolaci. „Musíme začít něco činit. Nikoli hekticky něco rozvolňovat, ale realizovat režim založený na plošném testování, včetně testování ve firmách,“ poznamenal.

Návrat žáků do škol?

Ministr školství Robert Plaga dnes uvedl, že pokud je návrat žáků do škol skutečnou prioritou, tak otevření obchodů a další změny nejsou možné. Zvýšení sociálních kontaktů při návratu do škol musí být podle něj vyváženo povinným testováním ve výrobních firmách a maximálním využíváním home office.

Podle vládního materiálu by se v březnu do škol mělo vrátit přibližně 450 000 žáků a učitelů. Jejich návrat by měl být postupný, začít má 1. března se zahájením pravidelného testování na covid-19 ve školách. Konat by se měl do poloviny měsíce ve třech etapách vždy po týdnu. Jako první mají přijít na řadu závěrečné ročníky středních škol, pak středoškoláci v oborech s praktickou výukou a deváté třídy základních škol. Do konce měsíce pro ně bude potřeba zajistit zhruba 3,7 milionu antigenních testů.

Většina žáků a studentů má již řadu týdnů povinnou výuku na dálku. Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních.

Před otevřením obchodů a škol v současné epidemické situaci varovali i odborníci. Nejdřív je podle viroložky Ruth Tachezy třeba snížit počet nových případů a hospitalizovaných. Epidemiolog Rastislav Maďar připomněl, že pokusy s rozvolňováním přes varování expertů stály na podzim lidské životy.

Šíření nákazy v Česku nepolevuje, důvodem je šíření nakažlivější britské mutace. Rychle ubývají i nemocniční lůžka na jednotkách intenzivní péče. Osmi krajům hrozí podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška vyčerpání kapacit JIP, v pěti krajích v západní polovině Česka se to může stát už do konce února.

Krátkodobá tvrdá opatření

S ohledem na horšící se epidemickou situaci v Česku by premiérův poradce a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula byl nyní pro to, aby se v zemi zavedla na dva až tři týdny striktní opatření a teprve poté se začala uvolňovat. Navrhne to i premiérovi Andreji Babišovi, nicméně je to politické rozhodnutí a mělo by mít i podporu u opozice, řekl dnes Prymula v České televizi.

„Dostáváme se na nějaké rozcestí, kde si opravdu musíme říct, a ono těch řešení už není opravdu moc, buď tady bude krátkodobá tvrdá restrikce, dva až tři týdny, a pak uvolnění, nebo budeme v režimu, v jakém jsme,“ prohlásil Prymula. Vývoj epidemie koronaviru v Česku není podle něj v setrvalém stavu, naopak se zhoršuje a během jednoho až dvou týdnů se zdravotnická zařízení dostanou za svou kapacitu.

Podle něj by se v Česku nyní nemělo rozvolňovat nic. „Kdybych měl postupovat mimo politiku a bylo by to čistě epidemiologické, tak bych šel cestou krátkého uzavření a pak uvolnění za testování a v podstatě návrat do běžných aktivit,“ uvedl Prymula. Doplnil, že by však musela být politická dohoda, že opatření bude tvrdé a že s výjimkou například průmyslových aktivit a kritické infrastruktury budou veškeré ostatní kontakty na danou dobu omezeny.