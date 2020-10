Rekordní nárůst nakažených i mrtvých, platí noční zákaz vycházení

AKTUALITA - Aktuality autor: luk

V úterý přibylo v Česku 15 663 nových případů koronaviru, čímž byl zhruba o 400 nakažených překonán rekord z minulého pátku. Dosud nejvíc pacientů s covidem-19 v jeden den zemřelo v pondělí, bylo jich 139. Nedělních 125 úmrtí je dosavadní druhý nejvyšší počet. Od středy platí zpřísněná opatření proti šíření nákazy.

Potvrzených případů koronaviru je od březnového počátku šíření nemoci v Česku 284 033. Nemocných je nyní víc než 170 000 lidí, úmrtí už je 2547. Podle posledních známých čísel v pondělí oproti neděli přibylo v nemocnicích 578 lidí s koronavirovou infekcí na 6191 pacientů. V těžkém stavu je 893 z nich, za jediný den se počet zvýšil o 65. Rostoucí počty hospitalizovaných s covidem-19 ohrožují kapacitu zdravotnického systému.

Počet potvrzených případů nákazy mezi testovanými sice po šesti dnech v pondělí klesl pod 30 procent, takto vysoký podíl ale stále naznačuje, že v populaci je mnohem víc infikovaných, než hygienici odhalí.

Nejvýrazněji se v posledním týdnu nákaza šířila na Vsetínsku, kde na 100 000 obyvatel hygienici zaznamenali zhruba 1090 případů koronaviru. Následuje Benešovsko s 1054 a Přerovsko s 1039 nakaženými na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní. V ostatních okresech je tento údaj pod tisíc, nejnižší zůstává na Chebsku.

Od středy začínají platit zpřísněná opatření, která mají dramatický nárůst počtu nakažených zbrzdit. Od 21:00 a 04:59 se nesmí vycházet ven, v tuto dobu lze jít jen do práce, vykonávat venku povolání nebo vyvenčit v okolí bydliště psa. Výjimka se vztahuje i na neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku. I dosud otevřené obchody musí zůstat od 20:00 do 05:00 zavřené, v neděli nebudou fungovat až na výjimky vůbec. Omezují se farmářské trhy. Úřady i firmy mají nařídit práci z domova, pokud je to možné.

Omezí se také péče v nemocnicích i lázních, počítá se s plošným testováním obyvatel domovů seniorů. Omezení budou platit minimálně do 3. listopadu, kdy končí nouzový stav. Vláda ale požádá sněmovnu, aby ho prodloužila o další měsíc.