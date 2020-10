Vláda chce další měsíc nouzového stavu, žáci se do škol zatím nevrátí

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: luk

Vláda požádá sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav o měsíc. Na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády také zaznělo, že žáci prvního stupně základních škol se v pondělí nevrátí k prezenční výuce.

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav kvůli epidemii covidu-19 o měsíc do 3. prosince. Kabinet to schválil na mimořádném zasedání, řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Poslanci by se návrhem měli zabývat v pátek. "Důvodem je nutnost prodloužit opatření, bez kterých pandemii nemůžeme zvládnout. Věřím, že opozice pochopí vážnost situace a tuto žádost schválí. Je to důležité pro ochranu zdraví a životů našich spoluobčanů," řekl Babiš. Na jaře platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav v Česku od 12. března do 17. května.

Nouzový stav podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR aktuálně umožňuje vládě zavádět přísnější opatření včetně plošných zásahů do základních práv, pro která nestačí rozhodnutí ministra zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Kabinet je patrně prodlouží, ale neznamená to, že všechna budou jistě platit až do konce nouzového stavu. "Některá budou vypínána, jakmile dojde k poklesu," řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Vláda bude reagovat na aktuální vývoj epidemie, vysvětlil.

Žáci prvního stupně se v pondělí do škol nevrátí

Ani žáci prvního stupně základních škol se v pondělí k prezenční výuce nevrátí, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Původně slíbil, že do lavic znovu usednou 2. listopadu. V pátek vláda představí scénář návratu žáků a studentů do škol na základě dalších dat o vývoji koronavirové epidemie, shodli se Prymula a ministr školství Robert Plaga (ANO).

Všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních jsou od 14. října zavřené a přešly na povinné distanční vzdělávání. Opatření mělo původně trvat do 2. listopadu, pak se podle Prymuly měl do škol vrátit první stupeň základních škol. Návrat do ostatních škol podmínil ministr už dříve slábnutím epidemie.

Vláda dala 50 milionů na komunikační kampaň k boji s pandemií

Vláda také schválila 50 milionů korun ministerstvu zdravotnictví na komplexní komunikační kampaň k vysvětlování opatření proti šíření koronaviru. Týkat by se měla například chystaného plošného testování, nošení roušek, aplikace eRouška, boje s dezinformacemi, hledání dobrovolníků nebo darování krve a plazmy.

"Uvědomujeme si, že je nyní kampaň k opatřením a situaci nedostatečná. Proto je zájem to rozšířit více do médií. Jsme například v situaci, kdy 20 procent populace považuje roušku za vynucené opatření. To je základní problém, který by měl být řešen i v rámci této komplexní kampaně," uvedl na tiskové konferenci Prymula. Kampaň by se dále měla zaměřit i na mladé, dodržování rozestupů, kontaktů, hygieny, životosprávy nebo posílení imunity.

Vláda schválila plošné testování v domovech seniorů

Vláda schválila zavedení plošného testování na koronavirus v domovech pro seniory či postižené. Antigenní testy nakoupí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Pokud se zjistí nákaza, výsledky se ověří testem PCR. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Prymula upřesnil, že plošné testování začne příští týden. Dodal, že by se testy dělaly obyvatelům i pracovníkům domovů pravidelně každý týden.

"Vláda právě schválila plošné preventivní testování antigenními testy v pobytových sociálních službách. Testy nakoupí VZP ČR. Jsou rychlé, cenově dostupné a případná pozitivita bude potvrzena PCR testem. Ochrana těch nejzranitelnějších musí být maximální," uvedla Maláčová.

Podle statistik roste počet domovů, kde se nákaza objevila. Přibývá také nakažených seniorů, a to v průměru 1600 denně. Od prvního října testy nákazu potvrdily u 25 000 lidí nad 65 let. Nyní tvoří senioři 14 procent lidí s covidem. Osoby nad 75 let pak představují 6,5 procenta nakažených.

Antigenní testování by mohlo být i ve firmách, řekl Prymula

Antigenní testy by se mohly pravidelně provádět i u zaměstnanců ve firmách. Podnik by platil samotný test, odběr by uhradila zdravotní pojišťovna, řekl na tiskové konferenci Prymula s tím, že o tom jedná s Hospodářskou komorou. Test by podle Prymuly měl stát nejvýš asi 150 korun. Zástupci ministerstva už dřív uvedli, že zaměstnání je jedním z míst, kde se lidé nakazí nejčastěji.

Výsledky u antigenních testů jsou zhruba do 15 minut, vyšetření je ale méně spolehlivé. Podle studie Univerzity Karlovy a motolské nemocnice neodhalí covid-19 asi u třetiny nakažených.

Podle Hospodářské komory by antigenní testy mohly pomoci zachovat provoz klíčových podniků, ale i služeb či obchodu. Komora uvedla, že pokud by se mělo testování zaměstnanců zavést, znamenalo by to pro firmy vysoké náklady. Prezident komory Vladimír Dlouhý podotkl, že testování PCR testy jednou za 14 dní by podnik se stovkou zaměstnanců stálo měsíčně přes 350 000 korun. "U všech českých zaměstnanců mimo státní sféru, kterých je v tuzemsku 2,9 milionu, vyjde jedno testování na 5,1 miliardy korun," uvedl Dlouhý.

Denní nárůst nových případů covidu se v pondělí vrátil nad deset tisíc

V pondělí přibylo v Česku 10 273 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to nejvyšší pondělní přírůstek od březnového začátku epidemie. Před týdnem jich bylo o 2200 méně. V zemi je nyní 162 785 lidí s prokázanou nákazou covid-19. V pondělí zemřelo v ČR 136 lidí s covidem, což je nejvíc za jediný den od začátku epidemie; celkem dosud zemřelo 2517 lidí. Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo zaznamenáno 268 370 lidí s koronavirem. Podíl nově potvrzených případů nemoci covid-19 na počtu provedených testů v neděli dosáhl rekordních 34,43 procenta.