Na velké pražské vánoční trhy můžeme letos zapomenout

Kvůli pandemii koronaviru budou letos oslavy Vánoc v Praze o hodně skromnější. Budou chybět tradiční velké trhy a doprovodné akce. Strom na Staroměstském náměstí stát bude, v úvahu přichází i několik stánků.

Jak sdělil radní Jan Chabr (TOP 09), trhy jsou společenskou událostí, na níž bývá velká koncentrace lidí. "Z tohoto důvodu by bylo s ohledem na epidemiologickou situaci zřejmě velmi nevhodné konat vánoční trhy a připravovat je v rozsahu a velikosti, na které jsme zvyklí z minulých let," uvedl. Dodal, že magistrát zároveň nechce oslavy Vánoc úplně vypustit, a to i z psychologických důvodů.

Atmosféru tak na Staroměstském náměstí zajistí tradiční velký smrk a vánoční výzdoba. "Na druhou stranu se nebude jednat o výzdobu nějak nákladnou ani pompézní. Pakliže by to epidemiologická situace umožnila, jsme připraveni přidat i několik decentních malých stánků, nicméně v tuto chvíli s klasickou variantou vánočních trhů nepočítáme," shrnul Chabr.

Zrušení trhů se bude týkat těch, které organizuje společnost Taiko na Staroměstském náměstí, náměstí Republiky a ve spodní části Václavského náměstí. U menších trhů v jiných částech metropole bude magistrát podle Chabra jednat s městskými částmi, zatím je ale brzy předvídat.

"Zrušeny byly Velikonoční a teď i Vánoční trhy, samozřejmě nás to velmi mrzí a dotýká se to také naší firmy. Nicméně respektujeme rozhodnutí a nabídneme strom a jeho instalaci magistrátu hlavního města Prahy za režijní náklady," uvedl předseda představenstva společnosti Taiko Libor Votruba. Firma už vybrala strom, který na Staroměstském náměstí vztyčí. Bude to smrk ztepilý vysoký 19 metrů, který vyrostl nedaleko Jílového u Prahy. Strom by se měl stavět v noci na 24. listopadu.

Trhy se v centru metropole za normálních okolností konají od přelomu listopadu a prosince do začátku ledna. Kromě Staroměstského náměstí bývají také například na Václavském náměstí, náměstí Míru a dalších místech v Praze.

Vánoční akce omezí i kraje

V Chebu začali na historickém náměstí stavět vánoční trhy. Zda a v jaké podobě se ale letos odehrají, zatím město neví. Přípravy se tak zatím omezují jen na výzdobu, která by o Vánocích mohla na náměstí zůstat, i kdyby se trhy kvůli šíření koronaviru konat nakonec nemohly.

Radnice Hradce Králové letos sníží počet vánočních stromů ze tří na dva. Nadále budou stromy stát na historickém Velkém náměstí a na Masarykově náměstí. Tradiční vánoční trhy se letos přesunou z Masarykova náměstí na Velké náměstí do prostoru ke katedrále svatého Ducha.

České Budějovice ruší tradiční vánoční akce, jako je přílet anděla nebo rozsvícení stromu na náměstí. Vánoční strom na tradičním místě na náměstí Přemysla Otakara II. město vztyčí, ale o tom, kdy jej rozsvítí, zřejmě nebude dopředu informovat. České Budějovice letos také nebudou pořádat trhy na radničním náměstí.

Ve Zlíně se zatím pokračuje v kompletních přípravách vánočních trhů a trhy nadále chystají také v Ostravě. O výzdobu v ulicích a vánoční strom na Masarykově náměstí občané určitě nepřijdou. Vánoční trhy zatím nezrušily ani Pardubice, porušily by smlouvu s koncesionářem. V Ústí nad Labem nebo v Kladně radnice s plánováním trhů vyčkávají a rozhodnou se podle situace.

O rozsvícení vánočního stromu v Plzni lidé nepřijdou ani letos. Město ale vyzývá občany, aby zůstali doma a rozsvícení stromu sledovali on-line. Přenos bude 29. listopadu od 17:00 na facebookovém profilu města či ve vysílání regionální televize. Pořadatelé plzeňských Adventních trhů na centrálním náměstí Republiky zatím vše chystají, jako by se měly jedny z největších vánočních trhů v Česku konat, a počítají i s nařízenými omezeními.

Štrasburk vánoční trhy zrušil, Vídeň jich povolila osmnáct

Kvůli covidu-19 se ve Francii pořadatelé rozhodli zrušit 451. ročník vánočních trhů ve Štrasburku. Tamní vánoční trhy jsou největší a nejznámější ve Francii, každoročně na ně zavítají zhruba dva miliony návštěvníků. V minulosti byly zrušeny jen během druhé světové války. Letošní program se omezí na ozdobený vánoční stromek na Kléberově náměstí, koncert sboru a drobná umělecká vystoupení, zejména pro místní obyvatele.

Radnice ve Štrasburku zakázala dřevěné stánky, kterých stojí obvykle v centru tři stovky. Jejich provozovatelé ihned po oznámení přišli protestovat před budovou radnice. Zákaz vánočních trhů již dříve vyhlásila francouzská města Paříž a Bordeaux, otazník stále visí nad jejich konáním v Colmaru a Metách.

Své proslulé vánoční trhy ruší letos i Norimberk. Tamní vánoční trhy přitom patří spolu s těmi v Drážďanech a v Mnichově k největším a nejstarším v Německu, každý rok je navštíví přes dva miliony lidí, včetně tisíců Čechů. Norimberský vánoční trh (Christkindlesmarkt), o němž první písemná zmínka pochází z počátku 17. století, zahajuje tradičně dítě převlečené jako "jezulátko" (Christkind) a zpěv dětského sboru. Vánoční trhy se už kvůli pandemii covidu-19 rozhodli v Německu zrušit například v Kolíně nad Rýnem, Freiburgu či ve Frankfurtu.

Poradce skotské vlády pro zdravotnictví Jason Leitch uvedl, že je nemyslitelné, aby se Vánoce konaly tak, jak je známe. Obyvatelé Skotska by se podle něj měli připravit na online svátky.

Naopak vídeňská radnice se navzdory pandemii rozhodla trhy povolit. Na území města jich bude osmnáct, bude na nich 852 stánků, což je o 178 méně než loni. Asi nejznámější trhy před vídeňskou radnicí a u chrámu svatého Štěpána se otevřou 13. listopadu.

Na všech vídeňských trzích bude třeba nosit roušky a dodržovat patřičné rozestupy. Dohlížet na to budou muset sami provozovatelé, kteří si tak zřejmě budou muset najmout soukromé bezpečnostní služby. Radnice uvedla, že chce povolením trhů lidem umožnit zažít "trochu normality v adventním čase", ale i podpořit "v chladném ročním období volnočasovou konzumaci mimo uzavřené prostory".