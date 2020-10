Novým ministrem zdravotnictví bude od čtvrtka Jan Blatný

AKTUALITA AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: luk

Prezident Miloš Zeman jmenuje ve čtvrtek ve 12:00 náměstka ředitele Fakultní nemocnice v Brně Jana Blatného ministrem zdravotnictví. Blatný ve funkci nahradí dosavadního ministra Romana Prymulu (za ANO). Ceremoniál se uskuteční na zámku v Lánech, zúčastní se ho premiér Andrej Babiš (ANO).

Zeman přijal Blatného na zámku v Lánech. Schůzka trvala asi hodinu, Blatný po jejím skončení před novináře nepředstoupil. Premiér Andrej Babiš (ANO) se s Blatným setkal už v pátek na úřadu vlády. Zemanovi následně v Lánech předal životopis kandidáta, jehož jméno do úterního prezidentova jednání nechtěl komentovat.

Lány, právě teď! Prezident republiky Miloš Zeman přivítal kandidáta na post ministra zdravotnictví Jana Blatného. pic.twitter.com/7WomRlND02 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 27, 2020

Prymulu prezident přijal a jmenoval hned ministrem 21. září. Ve funkci Prymula nahradil Adama Vojtěcha, který ve stejný den ráno oznámil rezignaci. Sám Prymula má skončit po zveřejnění fotografií deníku Blesk, jak vychází v noci z uzavřené restaurace a bez roušky usedá do služebního auta. Setkal se v ní s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem a ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Jiřím Havrlantem. Babiš Prymulu vyzval k odchodu, ten rezignovat odmítl. V neděli mluvil o tom, že odejde, až bude možné resort předat nástupci. Po pondělním zasedání vlády Prymula řekl, že má právní analýzu, podle které se na inkriminované schůzce nedopustil pochybení. Připouští ale, že se dopustil politické chyby.

Jan Blatný je lékař specializovaný na dětskou hematologii, neboli léčbu poruch srážlivosti krve. Do vlády míří z pozice náměstka ředitele Fakultní nemocnice Brno. Narodil se v roce 1970 v Prostějově, v 90. letech vystudoval všeobecné lékařství na Masarykově univerzitě, později získal doktorát v oboru pediatrie. Pracoval v nemocnicích v Bristolu a Dublinu, poté se vrátil do Brna. Kromě pozice zdravotnického náměstka pro pracoviště Dětská nemocnice je v brněnské fakultní nemocnici také přednostou oddělení dětské hematologie a biochemie. Zároveň přednáší na Masarykově univerzitě, kde je docentem, a je zakládajícím členem Českého národního hemofilického programu.

Ředitel brněnské fakultní nemocnice Jaroslav Štěrba ČTK řekl, že funkce ministra je v nynější době šíření koronaviru obtížná pro každého, ale Blatný by byl člověk na správném místě.

Babiš v České televizi uvedl, že na ministerstvu zdravotnictví musí být kontinuita. Připomněl, že k epidemii koronaviru fungují laboratorní, klinická a epidemiologická odborná skupina. "Určitě neočekávám, že by něco zásadního měnil," řekl o Blatném. Myslí si, že prezidenta Blatný přesvědčil, když se Zeman rozhodl ho ministrem jmenovat, uvedl. "On už je v problematice zorientovaný, je to lékař, má zkušenosti, je jazykově vybavený. Já jsem přesvědčen, že tu pozici zvládne," řekl premiér o Blatném.

Dodal, že Blatného vybral po několika telefonátech na základě doporučení. Měl dva nebo tři kandidáty, uvedl. "Byla to druhá volba. Ta první volba si to chtěla ještě rozmyslet, ale já už jsem potom neměl čas," řekl Babiš o výběru nového ministra zdravotnictví. Nabídku na ministerský post dostal také ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl, který ji ale odmítl, jak uvedl už dřív.