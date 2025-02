Rapper Kanye West prodává trička se hákovým křížem

Kontroverzní americká celebrita se naplno ponořila do hloubek antisemitismu. Po vyjadřování obdivu k Hitlerovi nyní prodává na svých stránkách s módou trička se svastikou.

Známý rapper, návrhář, celebrita a kontroverzní umělec v jedné osobě Kanye West se opět ponořil do své antisemitské rétoriky. Nedávno deaktivoval svůj účet na platformě X, a to po sérii nenávistných projevů, ve kterých se označil za nacistu a vyjádřil obdiv k Adolfu Hitlerovi. Před uzavřením účtu poděkoval majiteli platformy, Elonu Muskovi, za možnost svobodně se vyjádřit.

Jeho módní značka Yeezy mezitím stáhla z prodeje všechny produkty kromě jediného – trička s vyobrazením svastiky. Černý hákový kříž na bílém pozadí by mohl být provokativnější snad jen kdyby obsahoval ještě prvky červené barvy, aby co nejvíce evokoval Třetí říši. Aby nebylo pochyb, co tím myslí, tričko má kódové označení HH-01, tedy „heil Hitler“.

Kayneho antisemitské výkřiky a činy nejsou žádnou novinkou. V minulosti kvůli nim přišel o řadu obchodních partnerství, včetně spoluprací s Balenciagou, Gapem, Foot Lockerem a agenturou Creative Artists Agency, to vše právě kvůli svým nenávistným výrokům.

Své chování zkoušel „omlouvat“ tvrzením o diagnóze autismu, kterou uvedl jako důvod svého kontroverzního chování. To ovšem není ani omluva ani důvod. Lidé na spektru nemají potřebu sklouzávat k lacinému antisemitismu. Bez ohledu na jeho zdravotní stav jsou jeho opakované antisemitské projevy neakceptovatelné a přispívají k normalizaci nenávisti ve společnosti. Zvláště Spojené státy jsou v posledních týdnech zdrojem vlny obdivu k Hitlerovi a normalizaci nacistické ideologie.