Nedá si pokoj. Známá herečka už zase provokuje neslušnými fotkami

Kalhotky? Netřeba! Předchozí série ostrých fotek pořádně zavařila ženatému fotografovi, ale jednou to, zdá se, nestačilo. A hádejte, kdo byl opět za objektivem?

Herečka, moderátorka, tatérka a vůbec všestranná výtvarná umělkyně Kateřina Kaira Hrachovcová pořád ještě umí vyrazit dech. A nijak zvlášť se k tomu nerozpakuje použít vlastní tělo. Ruku na srdce, Kaiře je sice přes padesát, ale postavu má tak na pětadvacet. Kdo z nás by se nechtěl pochlubit, vypadat takhle?

Nejnovější eskapáda? Kaira vybalila fotky přímo na toaletě, od pasu dolů nahá a chybí vážně málo, aby bylo vidět všechno. Artistka ke snímkům vystřihla ještě filozofický verbální veletoč: "Nahota. Vlastně jen moment mezi oblečením. Záchod. Místo, kam chodíme všichni. Některé věci není třeba řešit moc vážně. Uvolnit se, odložit... NECHAT TO být. Nechat to dít. NECHAT ŽÍT. Hlavně se z toho života neposrat."

Ještě o fous větší grády pak nový příspěvek dostává, když si člověk uvědomí, že objektivem na Kairu s kalhotkami na půl žerdi mířil Hynek Čermák. Ano, ten Hynek Čermák, který se nedávno rozváděl a spekulovalo se, jestli za to také náhodou nemohly už dřívější ostré fotky s Kairou. Oba k sobě vůbec mají velmi blízko, což je zkrátka vidět na první pohled.

Kaira nicméně podobné spekulace kategoricky odmítá a Čermákův rozvod je podle ní jen úplná shoda náhod: "Tohle je život, to se někdy děje. Já se nad tím usmívám, jelikož je to shoda náhod, že k tomu byly použity tyhle fotografie a že se nabízí takové spekulace. Přišla jsem k tomu jako slepý k houslím, stalo se, víme to já, Hynek i všichni. Chtěla bych popřát hodně štěstí oběma i sobě," dodala na závěr Hrachovcová pro eXtra.cz.

A nebojte, na skutečný důvod, proč jsme všichni tady, se samozřejmě nezapomnělo. Na snímky se můžete podívat zde.