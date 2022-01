Rakušan předloží seznam profesí, kterých se bude týkat pracovní karanténa

Ministr vnitra Vít Rakušan v pondělí předloží Ústřednímu krizovému štábu návrh seznamu profesí, na které by měla dopadat pracovní karanténa. Rakušan to uvedl v pořadu Partie CNN Prima News. Lidé z těchto profesí budou moci i nadále chodit do práce, přestože jim vyjde pozitivní antigenní test.

Ministerstvo vnitra má vybrat oblasti kritické infrastruktury nezbytné pro chod státu kvůli počínající vlně varianty koronaviru omikron. Smyslem pracovní karantény je zajištění fungování státu i za situace, kdy v karanténách skončí velký počet lidí. Podle dřívějšího vyjádření šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by se mohla týkat i klíčových dodavatelů - například prádelen, které perou pro nemocnice, nebo řidičů, kteří rozvážejí potraviny od výrobců. Zařazeni by v ní mohli být i pracovníci v provozech, které nelze přerušit jako vysoké pece nebo zemědělské provozy pečující o zvířata. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zmínil také pracovníky v sociálních službách, školství či zdravotnictví. Válek očekává, že výrazný nástup vlny omikronu se projeví zhruba od 16. ledna a opět poleví ve druhé polovině února. USA nebo některé západoevropské státy hlásily v souvislosti s omikronem problémy s dopravou či dalšími oblastmi, kde kvůli velkému počtu nakažených a lidí v karanténě chybí pracovníci. Právě na takový výpadek se chce vláda připravit pracovními karanténami. Mohlo by vás zajímat Pracovní karantény a další opatření. Vláda se připravuje na vlnu omikronu

Šíření omicronu zesiluje. V nemocnicích je ale nejméně lidí od listopadu