Vláda chce víc otevřít pracovní trh zahraničním pracovníkům

Vláda plánuje více otevřít pracovní trh zahraničním pracovníkům z „kulturně blízkých“ zemí. Tuzemské firmy by tak mohly získat více lidí v nedostatkových profesích, uvedl ministr práce Marian Jurečka v Otázkách Václava Moravce.

O otevření trhu práce bude chtít jednat s partnery z tripartity, aby se dohodl, které parametry ve spolupráci s ministerstvy práce, vnitra, průmyslu a zahraničí upraví vláda tak, aby zajistila bezpečný příliv pracovníků pro pozice, kde je to nezbytně nutné. Připustil zvýšení počtu dlouhodobých víz pro lidi hlavně ze zemí bývalého Sovětského svazu, Vietnamu nebo Kuby.

„Přijdeme určitě s tím, že budeme chtít teď v příštích, řekněme, dvou třech měsících udělat kroky k tomu, abychom bezpečně, a to podtrhuji bezpečně a rozumně otevřeli pracovní trh v České republice pro to, abychom pro firmy umožnili příliv zaměstnanců a pracovníků ze zahraniční. Protože víme, dlouhodobě víme, že tady máme profese, na které sehnat člověka z České republiky, aby tu profesi šel vykonávat, je takřka nemožná věc,“ řekl Jurečka.

„Otevření pracovního trhu je téměř jediná věc, kterou by vláda mohla udělat velmi rychle, aby snížila inflační tlaky, aby snížila tlak na naprosto neoprávněný růst mezd,“ citovala ČT ze záznamu slova šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy z loňského prosince.

Na pozice, o které nemají Češi zájem

Na zvýšení počtu víz pro dlouhodobý pobyt a podnikání ještě není domluven. "Já chci, abychom o těch zemích, které můžeme označit za bezpečné a nám kulturně blízké, abychom opravdu ty limity zvýšili," řekl. „Řekněme jsou to země bývalého Sovětského svazu povětšinou, jsou to země jako je Vietnam, jako je Kuba,“ uvedl. Zdůraznil, že bude chtít vědět, zda tito lidé opravdu přicházejí na pozice, o které nejsou v tuzemsku tuzemští uchazeči.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula zdůraznil otázku bezpečnosti. „Musíme být nesmírně opatrní,“ řekl. Poukázal na to, že v tuzemsku nyní pracuje asi 730 tisíc cizinců. Očekával by však spíš, jak bude česká strana lákat zaměstnance z Německa, Británie nebo Irska. Byla by to podle něj známka, že je Česko vyspělou zemí.

Jurečka řekl, že požádal o podrobný rozbor ohledně lidí evidovaných jako uchazeči na úřadech práce déle než 12 měsíců. „Mě nenechává chladným to, když vidím, že tam mám lidi, kteří tam jsou víc než 12 měsíců. Musíme řešit to, proč tam máme lidi, kteří ukončili své vzdělání základní devítiletou docházkou nebo nedostudovali učební obor,“ popsal.