Žvejkal, Joker nebo Freddie Mercury k sežrání. Belgická kuchařka vyrábí z jídla obrazy

Když Jolanda Stokkermansová z belgické vesnice Koersel chtěla spustit web o vaření, narazila na problém - žádná z fotobankových fotek jídel jí nevyhovovala. Na popud svých dětí si tedy začala jídla fotit sama. A to tak, aby zaujala čtenáře. Úspěch, který její tvorba na sociálních sítích dosáhla, ji příjemně zaskočil.





Stokkermansová se nespokojila s obyčejnými fotkami jídel naaranžovanými na krásné talíře. Raději na obyčejné talíře jídlo aranžuje de facto do obrazu. Z jídla umí vytvořit kouzelné obrazy zvířat, ale i lidí. Na kontě má například lva, tygra, pandu, medvěda a spoustu známých tváří - třeba zpěváka Freddieho Mercuryho či zpěvačky Billie Eillish. Ráda tvoří také filmové postavy - Mr. Beana, Růžového pantera, Jokera, klauna z hororu To nebo Žvejkala. Ostatně byl to právě Žvejkal, který jí otevřel dveře k úspěchu na sociálních sítích.

Belgická hospodyňka svá díla prý začíná vždy pohledem do ledničky. Podle jejího obsahu vybere nejvhodnější suroviny a poté vytváří obraz. Výslednou podobu dokresluje nejčastěji pomocí kečupu nebo sójové omáčky, občas použije i potravinářské barvy. Každopádně všechny součásti jejích obrazů jsou jedlé. Jen ne úplně vždy skutečně lákají k ochutnání...