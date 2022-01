Pracovní karantény a další opatření. Vláda se připravuje na vlnu omikronu

Kvůli počínající vlně varianty koronaviru omikron vláda chystá úpravy některých opatření.

Ministerstvo vnitra má vybrat oblasti kritické infrastruktury nezbytné pro chod státu, kde by mohli chodit do práce i lidé, kteří se dostanou do karantény. Týkat se to bude podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka také pracovníků v sociálních službách, školství či zdravotnictví.

Novinářům dnes po jednání se zástupci zaměstnavatelů a Hospodářské komory Válek řekl, že očekává výrazný nástup vlny omikronu zhruba od 16. ledna a opět poleví ve druhé polovině února. Pořadatelé také mají sami navrhnout, jaká další opatření by ještě jejich akce unesly.

Odborníci očekávají, že vlna bude mít rychlý nástup a potom rychle poleví. „Pokud by vlna šla stejným způsobem a my byli v našich opatřeních neúspěšní, což nebudeme, tak by situace mohla vypadat jako v některých jiných zemích,“ uvedl Válek.

USA nebo některé západoevropské státy hlásí problémy s dopravou či dalšími oblastmi, kde kvůli velkému počtu nakažených a lidí v karanténě chybí pracovníci. Na takový výpadek se chce vláda připravit pracovními karanténami. Týkaly by se lidí, kterým by v práci vyšel pozitivně antigenní test.

V maximu by podle predikcí mohlo být až 50 000 pozitivně testovaných za den, víc nejspíš nedovolí ani testovací kapacita. Tu chce Válek u PCR testů potvrzujících pozitivní antigenní test využívat přednostně pro seniory a děti, přednost by měli mít také při trasování hygienickými stanicemi.

Školám, kde se v současné době testuje dvakrát týdně, by se mohlo spíš ulevit. „Hledáme cestu, jak minimalizovat opatření zaměřená na děti a naopak je zpřísnit pro dospělé. Diskutujeme to s ministrem školství,“ řekl Válek.

Jedná také s ministrem kultury a Národní sportovní agenturou, aby pořadatelé hromadných akcí, které se mají konat v době, kdy v Česku bude vrcholit vlna epidemie způsobená omikronem, sami navrhli další opatření, která by pro ně byla realizovatelná.

Odborníci ministerstva podle Válka všechny návrhy, které budou platit od 17. ledna, posoudí a příští týden po vládě se je dozví veřejnost. „Ale organizátoři těch akcí se to dozví s dostatečným předstihem,“ dodal.

Jednou z možností, která se - byť jenom na dobu vlny omikronu - podle Válka zvažuje, že by se omezení týkala lidí bez posilující dávky očkování.