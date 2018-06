Haškovy lišácké snídaně končí a internet pláče

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Osazenstvo českého internetu, bavící se na účet svérázných marketingových pokusů hokejové legendy Dominika Haška, pláče. Olympijský vítěz z Nagana ruší své pravidelné fotky mnohdy velmi bizarních snídaní. Už žádný pan a paní Párkovi na výletě v autíčku z rohlíku.

Hokejová legenda, zlatý hrdina z Nagana a vždy pozitivně naladěný a svérázný Dominik Hašek už se nějaký ten pátek pohybuje mimo svět profesionálního sportu. Přesto se po ukončení kariéry nestáhl do ústraní a nerozhodl se užívat si večírků, topmodelek, alkoholu a hazardu a sem tam si střihnout roli v reklamě na pojišťovnu nebo značkový obchod s hodinkami, jak se na vysloužilou sportovní hvězdu sluší a patří. Místo toho si našel uplatnění v jiném, naprosto odlišném oboru, který ho evidentně velmi baví a naplňuje.

Hašek o sobě teď dává aktivně vědět především na sociálních sítích, a to jako velmi oblíbený internetový komik a bavič, který si během posledních čtyř let získal obrovské množství fanoušků a příznivců, jimž pravidelně způsobuje veskrze příjemné záchvaty smíchu. Prakticky se tak stal nedílnou součástí dnešní internetové popkultury, podobně jako třeba Zdeněk Škromach, nebo Věra Pohlová.

Háček je v tom, že slavný hokejový brankář ke svému statusu internetové celebrity a baviče sociálních sítí přišel naprosto nechtěně, když v roce 2014 představil českému trhu zcela nový nealkoholický nápoj, který se rozhodl propagovat svým vlastním - a je třeba říct, že opravdu velmi svérázným - způsobem. Tak přišel na svět dnes již takřka legendární (minimálně v prostředí českého internetu) Smarty drink, takzvaný "chytrý nápoj proti stresu" ozdobený etiketou s lišákem s jiskrou v oku a hláškou "on baví".

Marketingový bizár

Samotný nápoj zůstal ale od počátku v pozadí a pozornost k sobě přitáhlo Haškovo pojetí marketingu. To se rychle stalo zábavným hitem mezi internetovými vtipálky a trolly a koncentrovanou noční můrou mezi marketingovými odborníky. Sociálními sítěmi se hojně šířila Haškova amatérská videa nevalné kvality, kde buď velmi autenticky s dětským nadšením, které hraničí až s trapností, mluví o svém drinku, nebo naopak taková, kde bývalá hokejová hvězda působí jako zaseklý robot a vyjadřuje se víc strojeně a kostrbatě, než amplion hlásící na vlakovém nádraží změny nástupišť.

Mezi klenoty patří například video, kde Hašek s okatě hraným naštváním vysvětluje, že jeho Smarty není žádná "energetická pitomá nakopávka", ale "nápoj na uvolnění a pohodu", které má k dnešku na Facebooku přes sto tisíc zhlédnutí. Nebo naopak video, kde velmi roboticky představuje svou novou speciální edici Smartyho pro "myslivce, rybáře a jim příbuzné včelaře" s novým heslem "on chrání".

Teď se ale zdá, že fanoušci Haškova šíleného marketingu přijdou o jeden z jeho nejvýraznějších způsobů propagace nezvyklého nápoje, o takzvané snídaně se Smartym. Ty se Hašek rozhodl takřka po třech letech zrušit, což je pro všechny milovníky internetového bizáru velká ztráta.

Pochoutky jak od šílené babičky

Dominik Hašek a jeho tým s tvrdou pravidelností každý den postovali na Smartyho Instagram a Facebook fotky nejrůznějších snídaní kombinovaných s jejich produktem. Nedávno překročili neuvěřitelný počet tisícovky fotek jídla, které někdy stojí skutečně za to a zasměje se u něj (nebo naopak znechutí) snad i ten nejchladnější člověk na světě. Některé snídaně by s klidem trumfly ty nejhorší věci, které jsou k vidění i na pražském festivalu šíleného jídla Blaf Food Fest.

Najdeme tu například úžasně aranžované výtvory z párků, jako zrelaxovaného pana párka v horké koupeli, rodinu Párkových na projížďce v rohlíku, párkové srdíčko v čínské nudlové polévce nebo opravdu vydařeného párkového humra a párkové letadélko. Samozřejmě i nepárkové Smartyho snídaně stojí za to. Ať už jde o lívancový obličej, jak vystřižený z hororu, nebo kašovitého králíčka na Velikonoce.

Výjimečně se ale stalo, že tento svérázný marketing krom úsměvů vzbuzoval mezi lidmi i naštvání a pohoršení. Za připomenutí stojí kauza, kdy Hašek posnídal na nekrologu legendárního hokejisty a bývalého politického vězně Augustina Bubníka (navíc s textem s kupou vysmátých smajlíků a heslem "on baví"), za což si vysloužil vlnu kritiky nejen od příznivců českého sportu. Bývalý brankář si s tím ale hlavu nijak nelámal, ostatně jako s žádnou kritikou nebo posměchem na účet svého způsobu propagace, a stále se zarputile drží svého srdcařského stylu s neskrývaným dětským nadšením.

S velkým nadšením se Dominik Hašek rozhodl ukončit právě i svoji sérii ranních pochoutek, a tak na tento pátek naplánoval úplně poslední 1049. snídani se Smartym jako veřejnou akci v pražském Karlíně, kde návštěvníky navíc sám obslouží. Své fanoušky, z velké části složené z internetových trollů, kteří Smartyho neberou moc vážně, však ujistil, že se rozhodně nejedná o konec jeho podnikání s drinkem. Můžeme tak doufat, že se místo denní dávky šílených snídaní dočkáme dalších povedených Haškových marketingových skopičin.

On nevydělává

Často se říká, že špatná reklama je taky reklama, ale jak se zdá, tak v případě Haškova podnikání to moc neplatí. Ač už je přes tři roky díky Smartymu jedním z nechtěných králů internetové zábavy. Ač na něj vzniká řada parodií a memů. Ač hlavní slogan "on baví” na sociálních sítích prakticky zlidověl a používá se a paroduje v naprosto nesouvisejících situacích. Přes to všechno se nedá říct, že by lišák s jiskrou v oku slavil nějaký úspěch.

Naopak v nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny sám Hašek přiznal, že ho Smarty měsíčně stojí průměrně kolem dvou set tisíc korun, které musí do firmy doplácet ze svého. Ostatně koupit si lišácký drink je někdy až nadlidský úkol, nedá se totiž skoro nikde sehnat. Od roku 2014 se Haškovi a jeho týmu nepovedlo na trhu vedle silné konkurence energetických nápojů příliš prorazit a v drtivé většině českých obchodů na něj tak vůbec nenatrefíte.

Přesto by byla skutečně škoda, kdyby zarputilá hokejová legenda opět selhala a svému podnikání učinila přítrž, jako se tomu stalo například s původní Haškovou firmou "Dominátor” zaměřenou na oblečení, na níž rovněž prodělával. Byla by škoda přijít o takový internetový klenot, jakým Smarty drink je. Přejme proto Dominiku Haškovi štěstí. Ať to zvládne a stále dál rozveseluje život osazenstvu českých sociálních sítí, protože tady skutečně platí heslo "on baví".