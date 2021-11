Psychiatr Cimický údajně sexuálně obtěžoval ženy, případy se zabývá policie

Pražská policie se zabývá tvrzeními žen, které v médiích obvinily psychiatra Jana Cimického ze sexuálního napadení a obtěžování. Uvedl to dnes server iDNES.cz.

Policejní mluvčí Jan Daněk potvrdil, že policie se informacemi z médií zabývá, ke konkrétním osobám se však vyjádřit nechtěl. Cimický už dříve odmítl obvinění herečky a zpěvačky Jany Fabiánové, která v říjnu na sociální síti uvedla, že ji lékař v minulosti sexuálně napadl.

„Na základě informací, které byly zveřejněny v médiích, se případem zabývají pražští kriminalisté,“ řekl ČTK bez dalších podrobností Daněk.

Fabiánová podle dřívějších informací Hospodářských novin zveřejnila příspěvek na sociální síti v reakci na informaci o tom, že Cimický dostane od prezidenta Miloše Zemana vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury. „Sexuální predátor, který se desítky let schovává za lékařský titul, by neměl získat ocenění za zásluhy v naší zemi,“ uvedla mimo jiné Fabiánová. Později příspěvek smazala. O tom, že ji sexuálně napadl psychiatr, ke kterému šla vyhledat pomoc po rozvodu, mluvila Fabiánová ještě dříve v pořadu České televize 13. komnata.

Cimického následně z obtěžování či přímo napadení obvinily i další ženy. V neděli například v pořadu ČT 168 hodin jedna z žen popsala, že ji Cimický jako pacientku v Psychiatrické nemocnici Bohnice v 80. letech sexuálně napadl. Její tvrzení televizi potvrdila i sexuoložka Hana Fifková, ke které žena po propuštění z léčebny docházela na terapii. Obtěžování v ČT popsaly i další dvě ženy.

Tehdejší Cimického nadřízený Zdeněk Bašný televizi řekl, že psychiatrův odchod ze zařízení v roce 1996 souvisel právě se sexuálním obtěžováním. „Odchod z léčebny s tím souvisel přímo. Bylo to po dvou podáních, po dvou informacích, které jsem získal a které zněly velmi věrohodně. Kolega Cimický popřel, že by to takto probíhalo, ale ty výpovědi byly obdobné, popis byl shodný, jako je popisováno teď v médiích,“ řekl ČT Bašný. Cimický v roce 1996 otevřel centrum duševního zdraví Modrá laguna, kde působí dodnes.

Cimický vreakci na příspěvek Fabiánové ČTK koncem října napsal, že „jakékoli nařčení jednoznačně odmítá“. „Podobnému obvinění je těžké se bránit, nejsem si však vědom žádného profesního ani osobního selhání. Není to pravda. Vzniklou situaci považuji za politováníhodnou snahu o zviditelnění se ve chvíli, kdy se prezident republiky rozhodl ocenit mou celoživotní práci,“ uvedl psychiatr. Nová obvinění pro ČT komentovat nechtěl.