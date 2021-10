Francouzští katoličtí kněží zneužili podle vyšetřovací zprávy 216 tisíc dětí za 70 let

Od roku 1950 měli francouzští katoličtí kněží a klerikové zneužít 216 tisíc dětí. Nezávislá komise dva roky prošetřovala sexuální zločiny páchané na dětech ve francouzské katolické církvi.

Výsledky vyšetřování, které trvalo dva roky, představil předseda komise Jean-Marc Sauvé. Předseda francouzské konference biskupů, arcibiskup remešský Eric de Moulins-Beaufort se obětem omlouvil a požádal je o odpuštění. Podle něj skončil čas naivity a je potřeba konat.

Spravedlnost pro oběti

Většina zneužitých byli podle nezávislé komise chlapci. Počet obětí vzroste na 330 tisíc, pokud mezi ně připočítáme také trestné činy laiků, tedy těch, kteří pro církev pracovali, jako jsou učitelé v náboženských školách či v charitách.

V kontextu celostátních francouzských statistik představují podle Sauvého sexuální trestné činy spáchané představiteli církve asi 4 procenta všech těchto činů spáchaných ve Francii. Dívky představují 20 % a chlapci 80 % obětí — čísla jsou v téměř stejném poměru, v jakém je tomu u sexuálního násilí na dětech všeobecně, tam chlapci představují 75 % obětí.

Nezávislá komise prošetřovala výpovědi 1 628 obětí sexuálních trestných činů, vedla rozhovory i s 11 agresory a analyzovala dokumenty z desítek archivů. Výsledný počet obětí je statistickým odhadem a odchylka může být až 50 tisíc osob. Proto podle komise může ve skutečnosti jít o 166 až 266 tisíc obětí.

Podle nezávislé komise by církev měla ustanovit tribunál, který by se přečiny zabýval, také by měla oběti finančně odškodnit, informoval Sauvé. Závěrečná zpráva má 485 stran a přes 1500 stran dalších příloh a komise kromě zjištění zahrnula i návrhy, jak zlepšit situaci v církvi i podobných institucích. Některé případy prošetří justice. Jean Marc-Sauvé prohlásil, že katolické úřady zakrývaly tento problém několik desetiletí „systémovým způsobem“.

Sauvé také zkritizoval pasivní přístup církve k problému. Ta totiž podle něj až do roku 2000 projevovala „hluboký a naprostý nezájem a dokonce krutost vůči obětem“. „Musíme se zbavit myšlenky, že sexuální násilí v církvi bylo vymýceno. Problém nadále přetrvává,“ zdůraznil a dodal: „Asi 60 % mužů a žen, kteří byli sexuálně zneužívání, následně má velké problémy v emocionálním i sexuálním životě.“

„Zlom v naší historii.“

Od roku 1950 bylo ve francouzské katolické církvi 2 900 až 3 200 kněží či řeholníků, kteří sexuálně zneužili děti. Během posledních 70 let prošlo francouzskou katolickou církví přibližně 115 000 kněží a řeholníků. Podle těchto údajů je tedy ve Francii podíl kněžích-agresorů asi 2,6 procenta. Podle komise je ale tento podíl nižší než v jiných zemích. V Německu je to 4,4 procenta, ve Spojených státech 4,8 procent, v Irsku pak 7,5 procenta. Ale statistiky v těchto zemích se provádějí jinými metodami, proto se čísla musí brát s rezervou.

Francois Devaux ze skupiny pro oběti La Parole Libérée řekl, že jde o „zlom v naší historii.“ „Došlo ke zradě: zradě důvěry, zradě morálky, zradě dětí, zradě neviny,“ řekl a vyzval církev k odškodnění obětí.

Předsedkyně francouzské konference řeholníků a řeholnic Véronique Margronová prohlásila, že ke zjištěním není co dodat, podle ní je možné jen „cítit hlubokou, absolutní hanbu“. Násilí na dětech označila jako tragédii. „Přeji si vás dnes požádat o odpuštění, každou a každého z vás prosím o odpuštění. Díky zprávě jsme slyšeli hlasy obětí a kolik jich bylo. Jejich svědectví námi otřáslo, jejich počet nás hluboce znepokojil,“ uvedl arcibiskup de Moulins-Beaufort.

Národní vyšetřovací komise vznikla v roce 2018 poté, co došlo k odhalení několika případů sexuálního obtěžování dětí ve Francii. Šlo také o reakci na skandály v sousedních zemích. Komise zkoumané období rozdělila na tři různé části. V letech 1950 až 1970 byly nejčastější agrese ze strany představitelů církve — bylo spácháno 56 % z nich. V letech 1970 až 1990 bylo spácháno dalších 22 %, 22 % pak za posledních 30 let.

Zprávu zpracovávalo víc než dva roky dvacet odborníků na civilní a církevní právo, psychologů, lékařů a historiků, a to bez nároku na honorář. Církev přispěla na činnost komise 3 miliony eur, tedy asi 76 milionů korun.