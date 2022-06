První žena, která to autem zmákla z východu na západ

Dvaadvacetiletá maminka v domácnosti vyrazila přesně před 113 lety na dobrodružnou cestu, která nám dnes může připadat jako brnkačka. Tehdy se ale stala první ženou, která přejela v autě Spojené státy od východního k západnímu pobřeží.

V době, kdy Američanka Alice Huylerová Ramseyová (1886-1983) podnikla svou cestu v rámci reklamní akce dnes již neexistující automobilky Maxwell-Briscoe, byly ženy za volantem považovány za něco exotického. I automobilismus jako takový byl ještě v plenkách: z celkové vzdálenosti kolem 5800 kilometrů bylo jen 250 něčím, co bychom mohli nazvat silnicemi v dnešním slova smyslu.

Alice Huylerová už na škole prokázala technický talent, nicméně před studiem dala nakonec přednost svatbě s o 24 let starším republikánským kongresmanem Johnem R. Ramseyem. Narodil se jim syn (a po velké cestě po USA ještě dcera), Alice nicméně toužila zažít něco víc. Koupila si automobil Maxwell a začala se učit řídit. Za volantem brzy prokázala stejný talent jako ve škole a účastnila se závodů, z nichž mnohé vyhrála.

V době, kdy se zrodila myšlenka cesty napříč Spojenými státy, byla už Alice Ramseyová uznávanou členkou několika automobilových klubů. V roce 1903 zdolal tuto vzdálenost poprvé Horatio Nelson Jackson na voze Vermont (ze západu na východ), tak proč by to neměla zvládnout žena? Automobilka to pojala jako skvělou reklamní akci a dala Ramseyové k dispozici zelený čtyřválcový vůz Maxwell DA s výkonem 30 koní a náhradní díly. Její manžel nicméně trval na tom, aby ji na cestě doprovázely tři společnice: dvě starší švagrové a devatenáctiletá kamarádka, z nichž ovšem žádná neuměla řídit. Nakonec se ukázalo, že to nebyl tak špatný nápad.

Devětapadesát dnů na cestě

Čtyři dámy vyrazily 9. června 1909 z Hell Gate na Manhattanu. Měly sice mapy, většinou se ale řídily podle telegrafních sloupů mezi velkými městy. První etapu z New Yorku do Chicaga absolvovalo kvarteto v pohodě, pak se ale spustil liják a začaly problémy. V Iowě auto uvízlo v blátě, během cesty se muselo vyměnit 11 pneumatik, čistily se svíčky nebo opravoval rozbitý brzdový pedál a řada dalších drobností. Z hotelu ve Wyomingu si Ramseyová odnesla štěnice, v Nevadě zase obklíčili vůz indiáni, rámusící plechová příšera je ale naštěstí přestala brzy zajímat.

Kvůli nutným opravám a zdržení se cesta nakonec protáhla na 59 dní. S třítýdenním zpožděním oproti původnímu plánu dorazila Alice Huylerová Ramseyová 7. srpna 1909 do San Francisca, kde ji slavnostně vítaly davy lidí. Ve dnech, kdy auto poslouchalo, ujela v průměru denně 146 kilometrů, což je na tu dobu úctyhodné číslo.

Alice Ramseyové byl dopřán dlouhý život. Zemřela v září 1983 v 96 letech, svého manžela přežila o půl století. V roce 2000 se stala první ženou uvedenou do Automobilové síně slávy – ve stejném roce jako Ettore Bugatti nebo Enzo Ferrari.