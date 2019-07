Proč si kutilové tak rádi vyrábějí vlastní rakve?

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Lenka Dvořáčková

Chystáte se v dohledné době zemřít a chcete pozůstalým ušetřit práci a peníze, nebo naopak mít jistotu, že při volbě vašeho posledního lože nesáhnou mimo váš vkus? Vyrobte si svou vlastní rakev! Jako na Novém Zélandu, kde toto bizarně morbidní kutilské trávení volného času nabírá stále víc a více příznivců.

Nazývají se "rakvové kluby" a jejich členové se zpravidla jednou týdně scházejí, aby si při čaji a koláči promluvili o smrti a při tom vyráběli a zdobili své rakve. První takový klub vznikl v roce 2010 v novozélandském městě Rotorua, kde ho založila bývalá sestra v hospicích Katie Williamsová.

Od té doby "výrobci kvalitního a finančně dostupného podzemního nábytku", jak se členové The Coffin Clubu nazývají, inspirovali tisíce dalších lidí nejen na Novém Zélandu, ale i v Austrálii či ve Spojených státech.

Kdo by čekal ponurou atmosféru plnou deprese a strachu z blížící se smrti, byl by mile překvapený. Setkání v dílnách jsou plná optimismu a radosti. Lidé si totiž za – v porovnání s reálnými cenami rakví – mohou za pár dolarů vyrobit rakev přesně podle svého gusta. Stačí zaplatit členský poplatek a pak už je výběr materiálu, "střihu" a designu na volbě budoucího nebožtíka, přičemž se ceny pohybují mezi 250 a 500 dolary (5700 - 11 500 korun).

Originál za pár šupů

Někdo volí klasiku, většinou jsou však hotové modely velmi osobní. Například rakev manžela Judith Aitkenové zdobí logo skotského fotbalového klubu Heart of Midlothian a obrázky stíhaček používaných v Bitvě o Británii. "Je to skotský kluk a miluje své Spiftiry," vysvětlila deníku The Wasginhton Post Aitkenová.

Do smrti mají však manželé daleko – jsou to zdraví padesátníci, které prostě jen myšlenka ručně vyrobených rakví zaujala. "Proč utratit 5000 dolarů za rakev a odejít obyčejně, když za 500 dolarů můžete odejít úžasně?" shrnuje Aitkenová.

Většina členů si své "poslední ložnice" vytváří sama od původní skládačky konstrukce a la Ikea, přes látkovou vnitřní výzdobu až po finální uměleckou podobu. Pro část z nich je to jistý druh psychoterapie.

Kdo si ji není schopný z jakéhokoli důvodu kompletně zhotovit či dokončit sám, může se obrátit na ostatní členy komunity. Členové těchto lehce morbidních klubů totiž po dokončení své rakve zpravila neodcházejí, ale zůstávají v klubu a pomáhají ostatním, případně pro místní nemocnice dobrovolně vyrábějí dětské rakvičky zdobené medvídky. Svůj nový smysl života tak v tvorbě personifikovaných rakví našel ve stáří nejeden umělec či řemeslník.