Skandál na plese: Nevinný Michal David dostal rány do hlavy, miliardář si chtěl vyřizovat účty

Na plese zavládla divočina a rány létaly vzduchem.

Konal se už třetí ročník benefičního plesu na Tenerife. Pozvánku dostaly stovky prominentních hostů a vybrané peníze směřují k podpoře dětské vesničky na Tenerife. Bohulibá činnost, která nemůže dopadnout jinak než dobře, chtělo by se říct. Chyba lávky!

Tentokrát se totiž posezení řádně vyostřilo a mohli za to dva kohouti na jednom smetišti: Miliardář Richard Chlad (na místě s ženou Annou-Marií) a podnikatel Vlasta Hájek (manžel Zuzany Belohorcové).

Oba páry žijí na Tenerife a pánové se navzájem nemají rádi, ani co by se za nehet vešlo. Údajně za tím stojí nemístné komentáře od Hájka zejména na konto Chladovy manželky.

Nevraživost ale tentokrát nabrala fyzickou podobu: „Hájek se začal loučit s Michalem Davidem, vedle seděl Richard Chlad, rozmáchl se a chtěl Hájka udeřit. Tomu se ale jako bývalému boxerovi podařilo uhnout. A bohužel to schytal Michal David přímo do zátylku,“ cituje Blesk očitého svědka.

„Chlad se rozpřáhl podruhé, Hájek zase uhnul a znovu to schytal Michal! Tentokrát levačkou do čela. Chudák to celé produkoval a vystupoval, a nakonec ještě dostal na budku,“ dodal ještě.

Verzi toho, co se přesně stalo, pak nabídli i oba duelanti: „Od toho pána, který mě vůbec nezajímá, jsem žádnou facku nedostal, protože ji bohužel schytal někdo jiný. Chvíli jsem zvažoval, že zavolám policii, ale pak jsem si to kvůli Michalu Davidovi a organizátorce plesu rozmyslel,“ hlásil Hájek pro Blesk.

Chlad si dal chvíli načas, ale pak pro eXtra.cz popsal, co se stalo, a jeho verze zní trochu jinak: „Přiběhne-li k vám s křikem a hýkáním někdo ke stolu v půl jedné ráno na Tenerife, je to buď osel, nebo dobromil Hájek po vlivem. Záminkou bylo rozloučení s Michalem Davidem. Chvíli jsem si naivně myslel, že se možná dojde omluvit za své chování v minulém roce a udobřit se. Hájek se ale začal opět nevybíravě vyjadřovat k mé manželce a ženám mých přátel, kteří s námi seděli u stolu. Raději nebudu citovat,“ prohlásil miliardář.

„Jeho nevybíravé komentáře probíhaly v obdobném smyslu obvyklých nočních dehonestujících sms. Jeho typickou frýdeckomísteckou vulgární hantýrkou. Museli jsme s mými přáteli zasáhnout, do čehož byl nepřímo zapleten i Michal David, za něhož se pan Hájek schovával. Bylo nám všem divné, včetně organizátorů, jakým způsobem se pan Hájek na ples se jmenným seznamem vůbec dostal,“ odplivl si Chlad.

Nejspíš nejsilnější talent pro diplomacii nakonec prokázal sám nabitý Michal David, který na dotaz Blesku uvedl prosté: „Něco tam bylo, ale skoro nic. Neřešil bych to...“