Jsou albatrosové tak špatní piloti, jak je známe z kreslených filmů?

MAGAZÍN VIDEO - Magazín autor: Lukáš Strašík

Ano i ne. Pravda je, že s přistáváním mají tito mořští ptáci občas trochu problém.

Pokud jde o jejich letové schopnosti, je ale jejich pověst nejpozději od kresleného filmu Záchranáři (The Rescuers) z Disneyho studia z roku 1977 opravdu pořádně pošramocená.

Tak neskutečné vzletové a přistávací manévry, jaké v tomto animáku předvádí albatros Orville, jsou samozřejmě přehnané a jeho reální kolegové jsou na tom lépe. Jejich dvanáct kilo živé váhy a třímetrové rozpětí křídel si ale přece jenom vybírá svou daň.

Díky dlouhým a úzkým křídlům dokáže albatros skvěle a úsporné plachtit a překonat denně vzdálenost 1000 kilometrů pro něj nepředstavuje žádnou zvláštní námahu. Ale něco za něco: Při přistávání to přece jenom občas drhne a ne vždy se to podaří na jedničku. Na vodě to je ještě hračka: jeho velké nohy dokážou let o hladinu účinně zbrzdit. Na souši už je to horší, a tak pořádný kotrmelec během přistávání nebývá u těchto opeřenců ničím neobvyklým.

Albatros stěhovavý má ostatně největší rozpětí křídel ze všech současných ptáků, největší ověřené činilo 3,63 metru. S tím strčí do kapsy i kondora.