Svůdná i nebezpečná piha krásy

MAGAZÍN - Magazín autor: Alžběta Šírková

Piha krásy je poznávacím znamením půvabných žen. Mateřské znaménko umístěné na tváři něžného pohlaví si ale prošlo zajímavou historií.

Ve středověku byla taková piha považována za ďáblovo znamení, v rokoku byly naopak žádoucím doplňkem tzv. mušky neboli umělé pihy. Naopak přirozenou pihou krásy se pyšnila herečka Marilyn Monroe, topmodelka Cindy Crawfordová si na ni postavila zářnou kariéru. Ikonické znaménko zdobí také herečky Evu Mendesovou, Natalii Oreirovou, Kateřinu Brožovou nebo Alici Bendovou.

Výrazná piha se už ve starověku považovala za přednost, protože přitahovala pozornost mužů. A pokud se na tváři nevyskytovala, bylo ji potřeba domalovat. Ženy používaly zejména přírodní barvivo indigo, do kterého občas přidaly i pár kapek aromatických látek. Popularita znamének sahala od antického Řecka a Říma až po arabské země.

Znaménkům na obličeji ale učinily přítrž čarodějnické procesy, které se s menšími přestávkami konaly od 15. do 18. století. Ženám s pihou krásy hrozilo nebezpečí, zvláště pokud se chovaly jinak nebo byly trnem v oku závistivým sousedkám či zhrzeným mužům. Odtud už byla krátká cesta k obvinění z čarodějnictví a následnému upálení na hranici. A podle čeho se taková čarodějnice pozná? Tehdejší inkvizitoři hledali podle známé příručky Kladivo na čarodějnice pihy, mateřská znaménka a bradavice po celém těle. Nejviditelnější byly samozřejmě ty na tváři. Ale ať už se nacházely kdekoli, podle tehdejších nesmyslných úvah k nim ženy přišly po obcování s ďáblem.

V době končícího baroka se ale karta obrátila. Výrazné znaménko na tváři bylo více než žádoucí. Mohla za to uměla piha krásy, známá spíše pod názvem muška. Tento kosmetický doplněk z černého sametu nebo taftu se lepil na obličej a později i na dekolt. Jeho výraznou popularitu ale odstartovalo až 18. století - období rokoka, kdy se z francouzského dvora rozšířilo i do zbytku Evropy.

Mušky navíc začaly mít více tvarů, oblíbená byla srdíčka, hvězdičky, půlměsíce, květiny či karetní symboly. Umístěním těchto ozdob navíc ženy vysílaly mužům jasné signály. Muška v okolí očí znamenala vášnivost, a tak dotyčný muž věděl, že ho s danou dámou čekají žhavé chvilky. Případný románek mohla slibovat také ozdoba nad rtem, které se přezdívalo koketní. Takové ženy toužily po flirtu. Naopak piha na čele signalizovala vznešenost, tudíž zájem pouze o společenskou konverzaci.

Ale ani v případě kosmetických inovací se nic nemá přehánět. Tři mušky už byly hodnocené jako neslušné a žena s deseti a více umělými znaménky mohla být považovaná za kurtizánu.

I dnešní moderní svět přeje umělým pihám, i když tentokrát jde o kvantitu. Čím více pih, tím lépe. Jsou totiž vnímané jako znamení mládí, hravosti a touhy po dobrodružství. A to díky americké umělkyni Remi Brixtonové, která s touto definicí přišla poté, co vytvořila speciální tetování. Jedná se o soupravu šablon a barvícího fixu, která obsahuje permanentní barvu přírodních odstínů. Stačí nanést několik vrstev a piha vydrží dva dny. Při každodenním používání se účinnost protáhne až na šest týdnů.

Nebezpečná ozdoba

Majitelky přirozených pih by se ale měly mít na pozoru. Některá mateřská znaménka můžou měnit svůj tvar, barvu nebo velikost, což může předvídat vznik rakoviny kůže. Proto je vhodné navštívit lékaře, který znaménko důkladně prohlédne, případně ho doporučí odstranit. A to tehdy, pokud má podezření, že by se z něj časem mohl vyvinout agresivní kožní nádor.

Své o tom ví například herečka Tereza Voříšková, která se donedávna pyšnila znaménkem nad pravým obočím. To ale začalo zlobit a na doporučení lékařů muselo pryč.