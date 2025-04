Pivo z hlubin: Vaří ho z přísad z lodi, která se potopila v roce 1886!

15. 4. 2025 – 14:30 | Zpravodajství | Alex Vávra

Kvasinky, které přes 130 let ležely na dně Atlantiku ve vraku parníku SS Oregon, dnes ožívají v pivu z pivovaru Saint James. Šílený nápad? Možná. Ale vzniklo z něj pivo s chutí historie, jaké svět ještě neochutnal.

Příběh pivovaru Saint James Brewery z Long Islandu by klidně mohl začít jako dobrodružný román. V roce 2017 se jeho zakladatel Jamie Adams spolu s týmem potápěčů ponořil do hlubin Atlantiku, konkrétně 40 metrů pod hladinu, aby prozkoumal vrak luxusního parníku SS Oregon. Ten patřil společnosti Cunard Line a potopil se v roce 1886 po srážce se škunerem, jen asi 30 kilometrů od pobřeží Fire Islandu. Na palubě byli cestující z Liverpoolu směřující do New Yorku – nikdo při nehodě nezemřel.

Adams věděl, že v útrobách lodi může najít něco výjimečného. Dřívější potápěči z vraku často přinášeli úlomky pivních lahví, a dokonce se už v minulosti podařilo izolovat kvasinky z jedné z nich. Adams ale chtěl jít dál – chtěl obnovit pivo, které si mohli v roce 1886 vychutnat pasažéři první třídy.

A právě tam, v bývalé luxusní jídelně vraku, našel osm neporušených pivních lahví. Z těchto historických lahví se podařilo izolovat čtyři různé kvasinkové kmeny. Jeden z nich se podařilo „probudit k životu“ a dnes tvoří základ unikátního piva z řady Deep Ascent. Obnova kvasinek ale nebyla jednoduchá. „Problém byl, že kvasinky více než sto let přežívaly bez přístupu ke svému hlavnímu zdroji potravy – sladovému cukru,“ vysvětluje Adams. „Během té doby se jejich vlastnosti změnily. Už nebyly zaměřené na výrobu piva, ale jen na samotné přežití.“ zdroj: Profimedia.cz

Tým musel kvasinky nejprve izolovat na úroveň jediné buňky, aby zajistil čistotu kultury. Následně je geneticky a laboratorně posílil, aby byly schopné opět zvládat proces kvašení. Výsledkem je jedinečný chuťový profil, který připomíná klasická britská piva typu Bass Ale nebo Newcastle, ale Adams upozorňuje, že jde o kvasinky, které dnes nemají přesný ekvivalent – jejich linie je sice britská, ale výsledný kmen je naprosto unikátní a výsostně „doma“ na Long Islandu.

Začátky Adamsovy pivovarnické cesty přitom nebyly o nic méně kuriózní než výprava k potopené lodi. Vařit začal už v 90. letech v malém bytě na Manhattanu, tehdy ještě jako finančník. Po událostech 11. září 2001 se jeho kariéra zcela změnila – poznal zakladatele jiného pivovaru, zúčastnil se festivalu sudových piv, sklidil úspěch s domácím pivem, a nakonec v roce 2012 otevřel vlastní pivovar.

Když v březnu 2020 otevřeli v obci Saint James vlastní pivnici, přišla další zkouška – pandemie. Provoz museli zavřít jen tři dny po slavnostním otevření. „Zákazníci nám ale i tak zůstali věrní,“ říká Adamsova manželka Rachel, která je spolumajitelkou pivovaru. „Z auta nám mávali z otevřených kufrů, jiní přišli k oknu, které jsme proměnili na výdejní pult. Právě díky nim jsme přežili.“

Ať už jde o kvasinky vylovené z lodního vraku nebo o odvahu v těžkých časech, příběh Saint James Brewery ukazuje, že dobré pivo často vzniká nejen z kvalitních surovin, ale i z odhodlání jít až na dno – doslova.