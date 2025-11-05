Všechno v pořádku? Známý zpěvák prý mluvil s duchem Ivety Bartošové
5. 11. 2025 – 8:20 | Magazín | Jiří Rilke
Hudebník měl v poslední době vpravdě nevšední zážitky.
Na první dobrou to zní, že musel mít zpěvák Jarek Šimek v nedávné době šňůru pořádně divokých mejdanů, po které se ještě nestačil vrátit do reality.
Jenže když se člověk podívá na jeho profil, styl vystupování a opakovaně prezentovaný blízký vztah k spiritualitě a ezoterice, začne hrozit jisté nebezpečí, že svá prohlášení myslí snad možní i vážně.
Šimek prý o letošních dušičkách mluvil s Ivetou Bartošovou. Ano, tou, která před 11 lety spáchala sebevraždu.
Nutno dodat, že se oba kdysi velmi dobře znali, spolupracovali a Šimek pro Bartošovou napsal a složil několik písní. A možná právě proto mu teď zpěvačka posílá z astrálních plánů vzkazy.
„Duch Iveta Bartošová. Zde byla Iveta naposledy šťastná, ve světle záchrany života, duše, lásky, i práce. Její dar uhasl, aby se vrátil v symbolu smrti i života,“ hlásil Šimek na Facebooku.
„Nemohla jsem odejít zcela! Jarek vám vše vysvětlí, i novinářům. Odpustila jsem sobě, všem, i jim, pro společný úkol. Vzkaz Artur: Nesejdi z cesty jako já, miluji tě, tvá máma,“ pokračuje muzikant s nebývalou koherencí.
„Jarek ti to měl vzkázat, když se mě jeho kamarádka Jana snažila odvést nahoru ke světlu… On vzkaz nevyřídil. Bál se stejného posměchu, který mi vzal život i lásku k vám. Duch v jeho bytě: Pravdivý symbol výměny – světlo i tma,“ připsal.
„Kdo nerozumí, prosím zejména novináře, neudělejte stejnou chybu jako já. Ztratila jsem duši pro pokračování vašich životů,“ dodal.
Vidíte to. Jestli vám to nedává smysl, můžete si za to sami.
Nad jednorázovým slovním průjmem by člověk ještě mávl rukou, jenže hudebník si stál za svou i později.
„Je to tak, takhle jsem to napsal v příhodný den na dušičky. Byl jsem médiem Ivety. Mám doma i ducha, není to žádná legrace. Dějí se mi teď hodně zvláštní věci,“ potvrdil pro eXtra.cz.
„Měl jsem doma paní na vymítání duchů, to byla ta Jana, a tehdy se to stalo. Cítil jsem, jak mi někdo leze do hlavy a říká ,Ahoj, Jaroušku, tady Iveta, tady mám vzkaz pro Artura‘. Vím, že mě za to média mohou rozcupovat. Proto jsem s tím otálel. Ale já to tomu Arturovi konečně musím předat,“ hlásil.
Není to poprvé, co zpěvák na sociální síti prezentuje mírně zvlhčený karbid. Už před několika týdny sliboval novou technologii léčivého tekutého zvuku, díky kterému se spojíme s vyšší inteligencí.
„Krystalický sluch, zvuk, knihy atd. Evoluce sluch, zvuk – původní utajená hodnota zdroje 0 a rozostřená nervová soustava lidí,“ napsal verbální veletoč, za který by se nemuseli stydět ani uctívači Aštara Šerana.
Tak... Ať je líp?