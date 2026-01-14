Princ Harry bojuje za bezpečnost své rodiny: přijede Meghan v červenci do Birminghamu?
14. 1. 2026 – 16:52 | Magazín | Žanet Ka
Od pohřbu královny Alžběty II. uplynuly už čtyři roky a Meghan Markle se od té doby britským ostrovům vyhýbala. Nyní se však rýsuje možnost velkého návratu. Princ Harry sice dál vede soudní bitvy o ochranku pro svou rodinu, ale z vládních kruhů přicházejí první zprávy, které dávají naději na smír.
Vztahy mezi Sussexovými a britskou královskou rodinou by letos v létě mohly nabrat nový směr. Vévodkyně Meghan by se totiž mohla poprvé od roku 2022 vrátit na britskou půdu. Její účast na oslavách her Invictus v Birminghamu je sice v plánu, má to však jeden zásadní háček: bezpečnost.
Bezpečí jako nepřekročitelná podmínka
Princ Harry, který hry pro válečné veterány založil, by po svém boku v Anglii velmi rád viděl i svou manželku. Jak ale uvádějí zdroje blízké páru, hlavní slovo bude mít výsledek aktuálního přezkumu jejich ochranky. Harry se dlouhodobě nechal slyšet, že se v domovské zemi necítí bezpečně, pokud s ním cestuje Meghan a jejich dvě děti, šestiletý Archie a čtyřletá Lilibet.
Zatímco dříve doprovázela vévodkyně svého manžela na většinu akcí spojených s hrami Invictus (naposledy například v Kanadě nebo Německu), její cesta do Birminghamu zůstává nejistá. Vše závisí na tom, zda britská vláda obnoví bezpečnostní opatření financovaná daňovými poplatníky, o která Harry bojuje u soudů už od roku 2020.
Klíčové momenty nadcházejících měsíců
- Leden 2026: Harryho čeká devítitýdenní soudní řízení v Londýně, kde by měl osobně vypovídat.
- Červenec 2026: Plánované oslavy her Invictus v Birminghamu, které by mohly být místem velkého návratu.
- Červenec 2027: Vyhlídka na samotné hry, kde organizátoři doufají i v účast krále Karla III.
Rodinné odcizení a naděje na smír
Otázka bezpečnosti není jen právním problémem, ale i jedním z hlavních důvodů napětí mezi Harrym a jeho otcem, králem Karlem III. Harry se domníval, že panovník může do rozhodování o ochrance zasáhnout, což palác opakovaně popřel.
Přesto se zdá, že svítá na lepší časy. Od britského ministerstva vnitra údajně přicházejí „pozitivní signály“ a tým kolem Sussexových je ohledně obnovení ochrany optimistický. Pokud by k dohodě došlo, mohla by se britská veřejnost po čtyřech letech dočkat Meghan Markle i dětí, které od platinového jubilea královny Alžběty v Británii nebyly.
Cesta Sussexových: Návraty do Velké Británie (2020–2026)
- Leden 2020: „Megxit“ Harry a Meghan oficiálně oznamují ústup z rolí předních členů královské rodiny a stěhují se do Severní Ameriky. Krátce nato přicházejí o státem financovanou ochranku.
- Červen 2022: Platinové jubileum královny První a zatím jediná společná návštěva celé rodiny včetně dětí. Princ Archie a princezna Lilibet se v Londýně účastní oslav 70 let vlády Alžběty II.
- Září 2022: Pohřeb královny Alžběty II. Meghan a Harry jsou v Evropě na charitativních akcích, když královna umírá. Prodlužují si pobyt kvůli státnímu pohřbu. Toto je zatím poslední moment, kdy byla Meghan v Británii.
- Květen 2023: Korunovace Karla III. Princ Harry přijíždí do Londýna podpořit svého otce při korunovaci, ovšem sám. Meghan zůstává s dětmi v Kalifornii.
- Květen 2024: Výročí her Invictus Harry opět navštěvuje Londýn kvůli 10. výročí založení svých her. Navzdory spekulacím Meghan nedorazí a Harry se během krátké návštěvy nesetká ani s otcem, ani s bratrem.
- Květen 2025: Prohrané odvolání Soud zamítá Harryho odvolání ohledně obnovení plné policejní ochrany. Princ znovu potvrzuje, že se bez ní necítí v Británii bezpečně.
- Leden 2026: Nový soudní proces Harry přijíždí do Londýna k devítitýdennímu líčení proti vydavateli bulváru. Očekává se jeho osobní výpověď, zatímco v zákulisí probíhají nadějná jednání s ministerstvem vnitra o bezpečnosti.