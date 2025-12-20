Vesnice, kde je jakékoliv maso tabu
20. 12. 2025 – 15:33 | Magazín | Žanet Ka
Jaké to je žít v místě, kde je vegetariánství kolektivní identitou? V indické provincii Sangli najdete vesnici, která své základy postavila na učení dávných mistrů a přísně je dodržuje i v moderní době. Od zkoušek pro nevěsty až po velkolepé průvody v hodnotě milionů rupií. Nahlédněte do života v harmonické a čisté komunitě.
V indické provincii Sangli, konkrétně v okrese Khanapur, leží místo, které se vymyká běžným zvyklostem. Vesnice Renavi je unikátní svou naprostou oddaností vegetariánství, které zde není pouze volbou jednotlivců, ale kolektivní identitou celé komunity. Bez ohledu na kastovní příslušnost nebo náboženské vyznání zde lidé žijí v harmonii a striktně dodržují úplný zákaz konzumace masa.
Pohoří Rewagiri a klidná atmosféra údolí
Kouzlo tohoto místa podtrhuje i jeho geografická poloha. Renavi se nachází v pohoří Rewagiri, které je součástí širšího celku Mahadev v pohoří Sahyadris, východně od města Vita. Zdejší husté lesy, hluboká údolí a všudypřítomný klid dělají z Rewagiri malebnou oblast, která přímo vybízí k duchovnímu rozjímání a úctě k přírodě.
Tradice Navnathu a kořeny vegetariánství
Důvod, proč se tato vesnice vydala cestou trvalého vegetariánství, hledejme v hluboké minulosti a tradici Navnathu. Jedním z těchto devíti svatých mistrů byl právě Revansiddha, který byl sám vegetariánem. Obyvatelé Renavi se rozhodli pokračovat v jeho odkazu a myšlenkách, které si předávají z generace na generaci jako své nejcennější dědictví.
Vegetariánství jako podmínka pro novou snachu
Jak hluboko je tato tradice zakořeněna, dokazuje i zvyk spojený s uzavíráním sňatků. Dokonce i nevěsta, která se do vesnice vdává, je předem dotázána na svůj vztah k vegetariánské stravě. Pokud chce v Renavi žít, musí se zavázat k dodržování tohoto pravidla, které se ve vesnici striktně dodržuje již mnoho let. Tento přístup zajišťuje, že se tradice neporuší ani s příchodem nových obyvatel.
Svatá poutní místa a věštba, která láká svět
Centrem duchovního života je velkolepý kamenný chrám Šrí Révansiddha, který je orientován na sever a je považován za původní Pančačárja píth. Poutníky z celého světa sem přitahuje nejen ohromující atmosféra chrámu, ale také věštění, které má v chrámu Revansiddha zvláštní náboženský význam. Oddaní se sem sjíždějí z daleka, aby získali vhled do své budoucnosti.
Velkolepý průvod mahášívratří
Nejvýznamnější událostí roku je Revansiddha játra, která začíná na svátek Mahášívratří. Jde o jednu z největších poutí v celé jižní Maháráštře, která má i obrovský ekonomický dopad – celkový obrat během těchto oslav dosahuje řádu stovek milionů rupií. I během těchto masových oslav zůstává duchovní čistota a vegetariánská tradice vesnice neochvějným základem.
Tradice, která v moderním světě vítězí
Vesnice Renavi je fascinujícím důkazem toho, jak silná může být síla komunitního přesvědčení. V dnešním rychle se měnícím světě si obyvatelé tohoto malebného údolí dokázali uchovat čistotu svých tradic a vytvořit prostředí, kde jsou si lidé všech kast i náboženství rovni skrze společnou víru a úctu k životu. Ať už vás do těchto končin zavede touha po duchovním poznání, nebo jen zvědavost, Renavi vám nabídne klid a inspiraci, kterou jinde ve světě najdete jen stěží. Je to místo, kde se minulost i přítomnost setkávají v harmonii, jež je stejně pevná jako zdi zdejšího starobylého chrámu.