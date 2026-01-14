Trumpa štvou rezavé lodě. Americké námořnictvo musí řešit estetický problém své mocné flotily
14. 1. 2026 – 16:13 | Magazín | Alexej Chundryl
V posledních měsících se z na první pohled banálního problému stal symbol širších potíží amerického námořnictva: koroze a rez na válečných lodích, které jsou často nasazovány po celém světě.
To, co bylo ještě nedávno vnímáno jako čistě kosmetická záležitost, se dostalo do centra pozornosti poté, co torpédoborec třídy Arleigh Burke USS Dewey připlul do Singapuru s trupem poznamenaným výraznými rezavými pruhy. Tyto snímky se rychle rozšířily a přiměly velení námořnictva otevřeně přiznat, že problém není jen otázkou vzhledu, ale i dlouhodobé údržby a celkové provozní připravenosti flotily. Svou roli samozřejmě sehrál i fakt, že se prezident Trump už dříve pohoršil nad tím, že americké námořnictvo působí "neupraveně."
Rez na ocelových trupech válečných lodí není pouze estetickým nedostatkem. Jde o přirozený důsledek koroze materiálu, který je trvale vystaven agresivnímu mořskému prostředí, kombinaci slané vody, vlhkosti a mechanického opotřebení. Situaci dále zhoršuje vysoké operační tempo amerického námořnictva, které dlouhodobě bojuje s nedostatkem suchých doků i kvalifikovaného personálu pro údržbu. Výsledkem jsou odkládané opravy, prodlužování servisních intervalů a postupné hromadění korozních poškození.
Which ship looks more rusty?— Sal Mercogliano (WGOW Shipping) ?⚓???☠️ (@mercoglianos) February 20, 2025
The US Navy warship or the ship that has been laid up since 1969? pic.twitter.com/wDRe9pIJRu
Odborníci se shodují, že pouhé přetírání starých nátěrů novou vrstvou barvy problém neřeší. Námořnictvo proto přistupuje k systémovějším změnám, mezi něž patří širší nasazení moderních ochranných nátěrů, například polysiloxanových vrstev, které jsou odolnější vůči korozi a snáze se udržují. Součástí opatření jsou také úpravy odtokových systémů na palubách, aby se omezilo hromadění vody v místech, kde vznik rzi začíná nejčastěji. V delším horizontu se zvažuje i využívání materiálů méně náchylných ke korozi, včetně kompozitů nebo nerezových ocelí v kritických částech konstrukce.
Vedle technických inovací se mění i samotný přístup k inspekcím. Námořnictvo zavádí nové metody sledování stavu koroze, včetně digitálních nástrojů a detailnějších kontrol, které umožní přesněji vyhodnocovat rozsah poškození a cílit údržbu tam, kde je nejvíce potřeba. To má zásadní význam nejen pro vzhled lodí, ale především pro prevenci hlubších strukturálních problémů, které by mohly ohrozit bezpečnost posádek a zkrátit životnost plavidel.
Celá debata o rzi na válečných lodích tak odhaluje širší dilema moderního námořnictva: jak skloubit vysokou operační zátěž globální flotily s nezbytnými cykly údržby, když kapacity suchých doků i personálu zůstávají omezené. Úspěch v boji s korozí proto není jen otázkou vzhledu lodí na zahraničních návštěvách, ale i ukazatelem logistické, technické a strategické kondice jedné z nejmocnějších flotil světa.