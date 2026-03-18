Přiletěl život z vesmíru? Vědci našli nečekaný důkaz

18. 3. 2026 – 11:10 | Zpravodajství | Alex Vávra

zdroj: Profimedia.cz
Mohly základy života přiletět na Zemi z vesmíru? Vědci nyní našli na asteroidech všechny klíčové stavební kameny DNA a RNA, což naznačuje, že bez nich by život, jak ho známe, možná vůbec nevznikl.

Vznik života na Zemi je jednou z největších záhad vědy. Co když ale odpověď neleží jen na naší planetě, ale přiletěla z vesmíru? Nejnovější výzkumy totiž naznačují, že základní stavební kameny života mohly dorazit na Zemi na palubě asteroidů, které ji bombardovaly před miliardami let.

Život, jak ho známe, stojí na dvou klíčových molekulách – DNA a RNA. Tyto molekuly nesou genetickou informaci a skládají se z pěti základních nukleobází: adeninu, cytosinu, guaninu, thyminu a uracilu. Dlouho se vědci snažili zjistit, kde se tyto složky vzaly. A odpověď může být mnohem kosmičtější, než se zdálo.

Průlom přinesly mise, které přivezly vzorky přímo z asteroidů. Japonská sonda Hayabusa2 odebrala materiál z asteroidu Ryugu a dopravila ho na Zemi, zatímco americká mise OSIRIS-REx učinila totéž s asteroidem Bennu. Vědci tak získali jedinečnou možnost nahlédnout do chemie staré miliardy let.

Asteroidy jako kosmičtí poslíčci života

Analýza vzorků z Ryugu přinesla šokující zjištění – obsahují všech pět nukleobází potřebných pro vznik DNA i RNA. Totéž už dříve platilo i pro asteroid Bennu. Jinými slovy, dva různé asteroidy nesou kompletní sadu molekul, bez nichž by život, jak ho známe, nemohl existovat.

A tím to nekončí. Nukleobáze byly nalezeny i ve dvou meteoritech, které dopadly na Zemi. To naznačuje, že tyto klíčové látky nejsou ve vesmíru žádnou vzácností. Naopak se zdá, že jsou rozšířené napříč sluneční soustavou a mohly být na mladou Zemi dopraveny ve velkém během období intenzivního bombardování. Představa je fascinující – místo aby život vznikl výhradně na Zemi, mohly jeho základní ingredience přiletět z vesmíru, jako balíčky z dávné galaktické zásilkové služby.

Chemické tajemství ukryté v kamenech z vesmíru

Vědci navíc odhalili, že jednotlivé asteroidy se v chemickém složení liší. Nukleobáze se dělí na dvě skupiny, puriny a pyrimidiny, a jejich poměry se liší podle konkrétního tělesa. Zdá se, že klíčovou roli hraje amoniak, který ovlivňuje, jaké molekuly se vytvoří.

Zvláštní pozornost vzbudil objev thyminu na Ryugu. Dříve byl nalezen pouze uracil, což dobře zapadalo do teorie, že první vznikla RNA. Uracil je totiž jednodušší a snáze vzniká. Nový objev ale ukazuje, že vesmírná chemie je mnohem pestřejší a dokáže vytvořit i složitější molekuly, které jsou typické pro DNA.

To naznačuje, že procesy vedoucí ke vzniku genetického kódu mohly být složitější, než jsme si dosud mysleli, a že vesmír mohl sehrát aktivní roli v jejich vzniku. Možná tedy nejsme jen produktem jediné planety, ale výsledkem dávných kosmických procesů, které probíhaly napříč celou sluneční soustavou. Každý asteroid, který kdysi narazil do Země, mohl nést malý kousek skládačky, z níž se nakonec zrodil život.

Alex Vávra
Rád hledám příběhy nejen v realitě, ale i mezi stránkami knih, v hudbě nebo na filmovém plátně. Ve volných chvílích se nejčastěji ztrácím ve světě literatury. Občas si dopřeju i herní zážitek, nejraději sahám po simulátorech.

