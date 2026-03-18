Největší tajemství umění prasklo: Banksy už není anonymní
18. 3. 2026 – 10:56 | Zpravodajství | Alex Vávra
Záhada jménem Banksy se možná blíží svému rozuzlení. Nová vyšetřování naznačují, že za slavným streetartovým umělcem stojí nenápadný Brit Robin Gunningham, který se roky skrýval před světem i slávou.
Tajemství, které fascinovalo svět desítky let, se možná konečně začíná rozplétat. Banksy, legendární a nepolapitelný streetartový umělec, jehož díla znají miliony lidí po celém světě, si pečlivě střežil svou identitu a vyhýbal se jakékoli pozornosti. Právě anonymita se stala součástí jeho značky, mystiky i úspěchu. Teď ale vše nasvědčuje tomu, že maska možná padá.
Podle rozsáhlých vyšetřování, která vedla jak britská média, tak agentura Reuters, by se za slavným pseudonymem mohl skrývat muž jménem Robin Gunningham z Bristolu. Nenápadný kluk ze středostavovské rodiny, který měl talent na kreslení a postupně se vypracoval v globální fenomén. A přestože se roky snažil zmizet ze všech radarů, stopy po něm zřejmě nikdy úplně nezmizely.
Fotky, svědci a stopa z válečné zóny
Jedním z klíčových momentů byla fotografie z roku 2004 pořízená na Jamajce. Zachycuje muže v nenápadném oblečení, jak pracuje se sprejem a šablonami. Na první pohled nic výjimečného, jenže detaily mluví jinak. Shodné doplňky, účes, brýle i tetování odpovídají záběrům Banksyho z 90. let. K tomu se přidává i starší školní snímek z Bristolu a výpovědi lidí, kteří Gunninghama znali.
Vyšetřování nabralo obrátky i díky událostem na Ukrajině. V rozbombardované vesnici poblíž Kyjeva se objevila nová Banksyho díla a svědci popsali dva maskované muže, kteří je vytvořili během několika minut. Následné pátrání spojilo cestu do oblasti právě s Gunninghamem, který v té době údajně používal jméno David Jones.
Do hry vstoupilo i jméno Roberta Del Naji z Massive Attack. Ten byl dlouho považován za možného Banksyho, ale nové informace naznačují spíše spolupráci než totožnost.
Útěk před slávou i realitou
Zásadní zlom měl přijít v roce 2008, kdy si měl Gunningham legálně změnit jméno na David Jones. Ne náhodou jde o jedno z nejběžnějších jmen ve Velké Británii. Dokonalý způsob, jak zmizet na očích všech.
Zajímavé jsou i výpovědi z jeho minulosti. Spolužáci ho popisují jako výjimečně talentovaného a kreativního studenta, který se věnoval ilustracím i sportu. Sousedi zase mluví o mladíkovi, který často mizel na dlouhé měsíce a vedl téměř nomádský život. Po odchodu z domova se podle nich prakticky vytratil.
Ani údajná setkání s Banksym nepřinesla jasnou odpověď. V Londýně byl například spatřen muž nápadně podobný Gunninghamovi u jednoho z děl, ten však později tvrdil, že jde o omyl. Banksyho právník mezitím varuje, že odhalení identity by mohlo mít vážné následky. Umělec se podle něj stal terčem výhrůžek a extremistického chování a anonymita je pro něj klíčová. Nejde prý jen o ochranu jednotlivce, ale i o samotnou svobodu projevu.
Ať už je pravda jakákoli, jedno je jisté. Banksy není jen umělec, ale fenomén, který dokázal proměnit anonymitu ve svou největší zbraň. A možná i teď, když se zdá, že jeho jméno konečně známe, se jen tiše usmívá někde v davu. Protože pokud nás něco jeho příběh naučil, pak to, že Banksy je vždy o krok napřed.