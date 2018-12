Příchod nového roku napříč zeměkoulí

31. 12. 18:13

Americký prezident Donald Trump v pondělí na twitteru opět kritizoval média; tvrdí, že o něm špatně informují v souvislosti s jeho úspěchy na syrském bojišti. Šéf Bílého domu je přesvědčen, že pokud by kdokoli jiný zatočil s teroristickým hnutím Islámský stát tak jako on , stal by se národním hrdinou.