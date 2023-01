Prezidentská debata na Blesku: Tématem bylo euro, Ukrajina, kampaň i Agrofert

Na tématech přijetí eura, války na Ukrajině či bohatnutí firem Agrofertu díky inflaci se v dnešní debatě na webu Blesk.cz (ZDE) střetli prezidentští kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš (ANO).

První polovina hodinového vystoupení se točila kolem kampaně, bývalý premiér Babiš v ní hájil své billboardy kritizované za strašení válkou, bývalý vysoký představitel české armády a NATO Pavel kvůli nim Babiše vybízel k omluvě vojákům.

Pavel a Babiš se poprvé utkali ve středu na serveru Deník.cz, kam se připojili prostřednictvím videa ze svých kanceláří. Dnes dorazili do studia Blesku, kde byli usazeni v křeslech proti sobě. Kandidáti se podobně jako dříve přeli o to, zda je Pavel vládním kandidátem, neshodli se ale třeba ani v tom, zda spolu v době Babišova působení v čele ministerstva financí jednali o rozpočtu armády.

Babiš hájil svůj kritizovaný billboard s heslem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“ Po kritice chce slovo voják nahradit slovem generál. „Billboard je hlavně o mně, já mluvím o míru,“ řekl Babiš. Podle Pavla by však i verze s generálem byla neuctivá a urážlivá a expremiér by se měl dotčeným omluvit. Uvedl, že vojáci nemají cíl někoho vtahovat do války, usilují naopak o to, aby žádná nebyla. Války nezačínají vojáci, ale politici, dodal.

Pavel odmítl, že by jeho kampaň byla reaktivní. „Mluvím o tom, že chci vrátit prezidentskému úřadu vážnost, důstojnost, je to aktivní přístup ke kampani,“ uvedl. Babiš popřel, že by se před druhým kolem inspiroval negativní kampaní prezidenta Miloše Zemana namířené proti Jiřímu Drahošovi před pěti lety. Zeman tehdy spojil Drahoše s přijímáním migrantů. „Určitě ne,“ řekl Babiš.

V závěru debaty si mohli kandidáti navzájem položit otázku, Babiš se na Pavla obrátil s dotazem, proč prosazuje přijetí eura, proti kterému se staví bývalý premiér. Pavel uvedl, že ze společné evropské měny by se neměl dělat strašák a měla by se kolem ní vést racionální debata. Podpora přijetí eura podle něj neznamená, že by ho Česko zavádělo „hned teď“.

Pavel se naopak ptal, jak jde Babišovo heslo, že má na prvním místě lidi, dohromady s tím, jak bohatnou a zdražují firmy z holdingu Agrofert z Babišových svěřenských fondů. Babiš řekl, že o cenách potravin rozhodují obchodní řetězce, nikoliv výrobci.

Babiš zopakoval, že by zkusil jako prezident podpořit řešení války na Ukrajině tím, že by usiloval o mírový summit v Praze. Pavel to označil za plácnutí do vody, dokumentuje to podle něj Babišův chaotický přístup k zahraniční politice. Mírový plán musí podle něj zajistit organizace, ve kterých je Česko členem a má v nich své zástupce.

Debata se stočila i k tématu náboženství v souvislosti s Babišovou úterní návštěvou v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně, kde je Pražské Jezulátko. Pavel uvedl, že náhlý příklon k víře ještě z nikoho charakternějšího člověka neudělal. Babiš odmítl, že by jeho chování nebylo autentické vzhledem k tomu, že se zajímá o astrologii. "Mě zajímá horoskop. Jsem znamení panny, čistá, urputná a pracovitá panna, pan Pavel je štír," uvedl.

Pavel se také podivoval nad Babišovým plánem konzultovat z Hradu kroky s jednotlivými ministry vlády Petra Fialy (ODS), když kabinet v kampani nevybíravě kritizuje. Vyčítal mu sklony k mikromanažerství. Babiš Pavla spojoval s vládní koalicí a hovořil o hrozbě „nové totality“.

Oba účastníci finále prezidentských voleb by se měli střetnout ještě v debatách televizí Prima a Nova. Babiš odmítl účast v debatě České televize. Druhé kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna.