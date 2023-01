Pražské Jezulátko zůstane zavřené, aby ho Babiš nemohl zneužít ke kampani

Kostel Pražské Jezulátko se v úterý dopoledne kvůli chystané návštěvě prezidentského kandidáta Andreje Babiše uzavře. Správci nechtějí, aby předseda hnutí ANO Babiš zneužil poutní místo k útočné a strach vyvolávající kampani, řekl v pondělí večer řekl rektor kostela Pavel Pola. Zároveň se návštěvníkům omluvil za komplikace.

Babiš ČTK řekl, že návštěvu ke kampani zneužít nechtěl. Byl tam už třikrát a nikde to nezveřejnil, uvedl. Server iDNES.cz později napsal, že Babiš se rozhodl zrušit i návštěvu korunovačních klenotů, které si chtěl v chrámu svatého Víta prohlédnout dopoledne.

„Vzhledem k načasování a mediální prezentaci této návštěvy ji jednoznačně považujeme za součást předvolební kampaně, která je navíc vedena velmi útočným a strach vyvolávajícím stylem, a se kterou se rozhodně nemůžeme ztotožnit,“ uvedl Pola k Babišově návštěvě kostela. „Nepřejeme si, aby toto celosvětově známé poutní místo a významný náboženský symbol, kterým je soška Pražského Jezulátka, byly zneužity k takovýmto účelům,“ doplnil. Babiš stejně jako ostatní návštěvníci může podle něj kostel navštívit jindy k osobním modlitbám.

Babiš ČTK řekl, že návštěvu ke kampani zneužít nechtěl. Naposledy tam byl 12. ledna a nikde to tehdy nezveřejnil, přestože to bylo krátce před prvním kolem volby, uvedl. Poznamenal také, že jezulátko, které dostal darem, nosí u sebe. Dále Babiš řekl, že agresivní kampaň nedělá na rozdíl od druhého kandidáta, bývalého představitele české armády a NATO Petra Pavla. Na sobotní tiskové konferenci po prvním kole volby se do něj ale ostře pustil.

„Je mi to líto. Půjdu tam jindy a nikdo o tom nebude vědět,“ dodal expremiér. Uvedl také, že Pavel měl v roce 2019 v kostele přednášku.

Babiš chtěl kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně, přezdívaný Pražské Jezulátko, navštívit v úterý dopoledne. Následně plánoval návštěvu výstavy korunovačních klenotů na Pražském hradě, prohlídku ale podle serveru iDNES.cz kvůli vypjaté situaci zrušil. „Nikam nepůjdu, všichni jedou kampaň antibabiš,“ citoval server Babiše.

Babiš avizoval, že se zúčastní úterního hlasování o nedůvěře vládě. Start Babišovy předvolební kampaně před druhým kolem voleb označili politologové a komentátoři za útočný. Sám Babiš přitom několikrát zopakoval, že chce vést pozitivní kampaň.