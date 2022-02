Aktualizováno: Prezidenti osmi zemí EU doporučují udělit Ukrajině status unijního kandidáta

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že Ukrajina patří do Evropské unie. Premiér Fiala snahu Ukrajiny o vstup do EU podpořil.

(AKTUALIZOVÁNO, 21:35) Prezidenti osmi členských států Evropské unie, včetně České republiky, dnes vyzvali unijní země, aby umožnily okamžitě udělit Ukrajině status kandidáta EU a zahájit přístupová jednání. O společném otevřeném dopise informoval Pražský hrad. Prezidenti Bulharska, Česka, Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska vyjádřili pevné přesvědčení, že Ukrajina si zaslouží perspektivu přistoupení k EU.

„Vyzýváme proto členské státy EU, aby Ukrajině projevily maximální politickou podporu a umožnily institucím EU podniknout kroky k okamžitému udělení statusu kandidátské země EU Ukrajině a k zahájení procesu přístupových jednání,“ uvádí se v otevřeném dopise.

(AKTUALIZOVÁNO, 13:35) Předseda vlády Petr Fiala podporuje snahu Ukrajiny o vstup do Evropské unie. Uvedl to na dotaz ČTK. Je podle něj třeba dát jasně najevo, že Ukrajina je vítána v evropském společenství demokratických zemí. Řekl to v reakci na slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který dnes uvedl, že Ukrajina žádá o okamžité přijetí do Evropské unie podle nové speciální procedury. Pátý den jeho země čelí vojenskému ataku ze strany Ruska.

„Jsem sice příznivcem standardních procedur, ale my nyní nejsme ve standardní situaci,“ uvedl Fiala. „Musíme v tuto chvíli dát jasně najevo, že Ukrajina je vítána v evropském společenství demokratických zemí,“ dodal.

Ukrajina už roky usiluje o přijetí do Severoatlantické aliance a do EU, ale dosud nemá ani schválený plán kroků vedoucích k členství NATO, ani postavení kandidátské země Evropské unie.

(původní zpráva, 9:14) Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v nedělním rozhovoru s Euronews uvedla, že Ukrajina patří do Evropské unie a blok by si přál, aby se časem stala její součástí. O vstupu nových zemí však rozhodují členské státy, které nemusí s názory EK souhlasit.

„Skutečně časem, patří k nám. Jsou jedněmi z nás a my je chceme mezi námi,“ řekla von der Leyenová. Její komentář přišel několik hodin poté, co se 27 zemí EU rozhodlo dodat Ukrajině zbraně, což se stalo poprvé v historii bloku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes na twitteru napsal, že si s šéfkou EK telefonoval a probíral s ní mimo jiné i členství Ukrajiny v EU. „Také jsem si volal s von der Leyenovou. Hovořili jsme o konkrétních rozhodnutích týkajících se posílení obranyschopnosti Ukrajiny, makrofinanční pomoci a členství Ukrajiny v EU,“ uvedl Zelenskyj.

Rozhodnutí o vstupu nových států do EU však stále leží na členských zemích, které ne vždy souhlasí s názory EK a v minulosti blokovaly přístupové rozhovory s některými kandidáty kvůli bilaterálním konfliktům.

Ukrajina navíc zatím není oficiálním kandidátem pro přístupové rozhovory s EU. Výroky von der Leyenové ale i tak pravděpodobně vyvolají hněv v Moskvě, uvedl server Politico.

Ukrajinský státník také informoval, že si volal s britským premiérem Borisem Johnsonem a polským prezidentem Andrzejem Dudou. Zelenskyj Johnsonovi sdělil, že příštích 24 hodin je pro Ukrajinu klíčových. Britský premiér na to podle mluvčího Downing Street odvětil, že Spojené království a jeho spojenci udělají vše pro to, aby zajistili, že se na Ukrajinu dostane obranná pomoc.