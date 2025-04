Mozek ve spánku dokáže nemožné. Aktivní snění není jen tajemná ezoterika

17. 4. 2025 – 10:44 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tohle jste už určitě zažili. Spánková přestávka, kdy máte pocit, že jste vzhůru, ale nejste. Jako byste se na chvíli ocitli v jiném prostoru, známém realitě, ale pořád trochu posunutém. Zvláštní pocit. Možná jen klam, možná něco mnohem hlubšího. Aktivní snění, říká věda. Ale my dobře víme, že jde o víc než o terminologii.

Když spíte, mozek nespí. Vědomí se jen přeladí

Pojďme se podívat, co je to lucidní neboli aktivní snění. Stav, kdy si během snu uvědomíte, že sníte. A v tu chvíli se začnou dít věci. Znáte ten pocit, když se najednou vznášíte nad krajinou svého podvědomí? Potkáte někoho, kdo pro vás hodně znamenal, nebo si uvědomíte, že ve snu můžete cokoli, protože neplatí pravidla běžného světa. Ovládáte své snění. Vědomé snění je most mezi tím, co o sobě víte, a tím, co teprve čeká na objevení.

Už v sedmdesátých letech psycholog Keith Hearne zachytil pohyby očí snícího člověka, který signalizoval: „Jsem tady a vím, že spím.“ Jeho výzkum později potvrdil a rozšířil Stephen LaBerge ze Stanfordu. Zjistil, že během lucidního snění se aktivují části mozku zodpovědné za rozhodování, sebereflexi a vědomé vnímání. A v roce 2021 se vědcům dokonce podařilo navázat přímý kontakt se snícími. Odpovídali na otázky z reálného světa pomocí jemných pohybů očí.

Zní to neuvěřitelně, ale je to měřitelný, ověřený stav vědomí. Stav, ve kterém jste svobodní.

Sny, které léčí vs. sny, které ukazují cestu

Připravte si zápisník. Bude se hodit. Lucidní snění není jen zážitek, ale práce s vědomím. Možná jste už slyšeli, že sny mohou něco naznačit. V lucidním snění si tu zprávu ale můžete přečíst nahlas. A hlavně: vědomě s ní pracovat, měnit ji, přepisovat.

V terapii se lucidní snění využívá při léčbě posttraumatických stavů. Pokud se vám opakovaně zdá tentýž noční děs, můžete ho doslova přepsat. Jakmile si ve snu uvědomíte, že sníte, získáváte zpět kontrolu. Můžete se zastavit, nadechnout a například zareagovat jinak. Odejít, obejmout to, čeho se bojíte, změnit směr.

Lucidní sen je prostor, kde si můžete zkusit být znovu celí. Tělo odpočívá, ale vědomí je bdělé, odvážné, zranitelné i tvořivé. Ať už se ve snu rozhodnete vystoupat na horu, která symbolizuje překážku, nebo si tiše promluvíte s někým, kdo vás v reálném životě neslyšel, tyto sny nezmizí. Zůstanou uložené hluboko v podvědomí jako otisk, ke kterému se můžete kdykoli vrátit.

Někteří lidé během snů komponují hudbu. Jiní trénují veřejný projev. V lucidním snu totiž vnímáte napětí, trému i výsledek a mozek si to pamatuje. Studie potvrdily, že lidé, kteří ve snu trénují pohyb, zlepšují svůj výkon i ve skutečnosti.

Jak vstoupit do snu vědomě?

Stačí trénovat vlastní pozornost. Prvním krokem je naučit se pamatovat si sny. Vést si deník, psát, kreslit. Vnímat vzorce, opakující se situace, postavy, barvy. Začnete si tak uvědomovat, co se vám opakuje a co je pro váš snový svět typické. Poté zkuste i v běžném životě zpochybňovat realitu. Zeptejte se sami sebe: „Jsem teď vzhůru?“ Udělejte to, když se díváte do zrcadla, otvíráte ledničku nebo jen sedíte v tramvaji. Tento jednoduchý zvyk si přenesete do snu a právě tehdy může přijít zlom.

Velkým průvodcem na téhle cestě je kniha “Aktivní snění“ od Roberta Mosse, který říká: „Každý sen je mapa. Pokud ji vezmete do ruky, může vás vést místy, která jste v sobě dlouho neviděli.“ V knize najdete nejen praktická cvičení, ale i jemný vhled do toho, jak sny proměňují naši bdělou realitu.

Pomáhá také technika MILD (Mnemonic Induction of Lucid Dreams). Před spaním si v duchu několikrát zopakujte: „Až budu snít, uvědomím si to.“ Dáte tím podvědomí jasný signál. A ten se může spustit přesně ve chvíli, kdy poletíte nad městem, nebo zjistíte, že ve snu neumíte přečíst nápis. (Mimochodem, čtení je jedním z nejspolehlivějších testů snové reality.)

A hlavně: nečekejte dokonalý výkon hned první noc. Nejde o soutěž. Jde o setkání. Se sebou, s tím, co bylo, i s tím, co přichází. A když se to stane, poznáte to. Protože ten pocit je nezaměnitelný.