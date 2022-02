EU zaplatí zbraně pro Ukrajinu, zakáže přelety ruským letadlům, zablokuje dezinformační weby

Evropská unie uzavře v reakci na ruský útok na Ukrajnu vzdušný prostor pro všechna ruská letadla včetně soukromých letounů ruských oligarchů. Evropský blok bude také vůbec poprvé společně financovat dodávky zbraní mimounijní zemi, kterou je Ukrajina. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. EU také zmrazí aktiva ruské centrální banky, vykáže ruské banky z mezinárodního platebního systému SWIFT a zablokuje propagandistický web Sputnik a televizi Russia Today.

Nový balík sankcí by se podle šéfky komise měl zaměřit také na běloruský režim, který ruské armádě umožňuje útočit na Ukrajinu ze svého území. Jeho součástí je také vyloučení významných ruských bank z mezinárodního platebního systému SWIFT či zákaz transakcí Ruské centrální banky. Na sankční seznam rovněž přibudou více než dvě desítky ruských činitelů či oligarchů. Třetí balík sankcí proti Rusku večer odsouhlasili ministři zahraničí členských zemí.

„Evropská unie bude vůbec poprvé financovat nákup a doručení zbraní a dalšího vybavení zemi, která byla napadena. Toto je historický předěl,“ prohlásila von der Leyenová. Podle unijních činitelů by sedmadvacítka ze společného fondu měla poskytnout stovky milionů eur zemím, které dodaly či dodávají zbraně a další vojenské vybavení Kyjevu.

Řada členských států již uzavřela svůj vzdušný prostor ruským strojům a nyní se tento zákaz rozšíří na celou unii.

EU poprvé od začátku ruské invaze své sankce namíří také proti režimu běloruského autokratického vládce Alexandra Lukašenka. „Lukašenkův režim je komplicem v tomto zvráceném útoku na Ukrajinu,“ prohlásila von der Leyenová. EU podle ní mimo jiné rozšíří na Bělorusko zákaz vývozu zboží dvojího užití, který již platí pro Rusko a toto rozšíření Moskvě znemožní jej obcházet za pomoci Minsku. Terčem postihů budou také běloruští představitelé.

EU kvůli šíření dezinformací zakáže fungování serveru Sputnik a stanice RT

Evropská unie kvůli šíření dezinformací zakáže fungování Moskvou podporované stanice RT (Russia Today) a internetového serveru Sputnik, oznámila dále von der Leyenová. „Státem vlastněná Russia Today a Sputnik a jejich přidružené společnosti už nebudou moci dál šířit lži, aby ospravedlnily Putinovu válku a zasévaly rozkol v unii,“ uvedla šéfka EK. Evropská komise podle von der Leyenové pracuje na tom, jak „mediálnímu stroji Kremlu“ co nejdříve zabránit v šíření „toxických a škodlivých dezinformací“.

„Putin nechce jen dobýt zemí, chce dobýt i lidského ducha svými toxickými informacemi,“ řekl na společné tiskové konferenci s předsedkyní EK šéf unijní diplomacie Josep Borrell. „Dnes děláme klíčový krok a zavřeme kohoutek ruských informačních manipulací v Evropě tím, že zakážeme vysílání RT a Sputniku v EU. Chytíme toho hada pod krkem,“ dodal Borrell.

RT už delší dobu čelí kritice, že šíří ruskou vládní propagandu a protizápadní dezinformace. Podobně je vnímán státní internetový server Sputnik, který má mnoho jazykových mutací včetně češtiny.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.



They won’t be able to land in, take off or overfly the territory of the EU.



Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022

Second, we will ban the Kremlin’s media machine in the EU.



The state-owned Russia Today and Sputnik, and their subsidiaries,

will no longer be able to spread their lies to justify Putin’s war.



We are developing tools to ban their toxic and harmful disinformation in Europe. pic.twitter.com/7RcPEn6E14 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022