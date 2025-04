Neuvěřitelný nález! Rodina našla na půdě slavný obraz za víc než čtyři miliardy

17. 4. 2025 – 13:00 | Zpravodajství | Alex Vávra

Když tahle francouzská rodina uklízela půdu po havárii střechy, čekala maximálně plíseň a staré harampádí. Místo toho objevila zapomenutý obraz, který může být dílem samotného Caravaggia – a jeho hodnota? Klidně přes 4 miliardy korun!

Když se jedné francouzské rodině roztekla střecha, ani ve snu by je nenapadlo, že jim voda přinese poklad, který změní dějiny umění. Při úklidu zatékající půdy, plné harampádí, starých roštů a zaprášených matrací, narazili na něco, co vypadalo jako starý obraz. Nikdo ho roky neviděl. Dokonce ani zloději, kteří se do domu vloupali, si nevšimli, že kolem nich visí možná největší umělecký objev 21. století!

A teď se podržte – pod vším tím prachem se skrývalo dílo, které odborníci po pětileté analýze a pečlivém restaurování označili za originál od samotného Michelangela Merisiho da Caravaggia. Ano, slavného italského mistra baroka! zdroj: Profimedia.cz

Obraz Judita a Holofernes, který údajně vznikl kolem roku 1607, zobrazuje dramatickou scénu, kdy krásná vdova Judita bez milosti stíná asyrského generála Holoferna. Dílo je nyní připraveno k aukci ve francouzském Toulouse – a cenovka? Odhady se pohybují mezi 113 a 170 miliony dolarů.

To by mohlo znamenat rekord, protože poslední prodaný Caravaggio změnil majitele v roce 1998 za „směšných“ 145 500 dolarů. Ale pozor, drama nekončí! I když bývalý ředitel slavného neapolského muzea Capodimonte, Nicola Spinosa, potvrdil, že se jedná o autentický Caravaggiův obraz, někteří odborníci mají pochybnosti. Renomovaná historička umění Mina Gregori tvrdí, že by mohlo jít o dílo jiné slavné barokní osobnosti – Artemisie Gentileschi, mistryně temného realismu.

A další teorie? Caravaggiolog Gianni Papi z Univerzity ve Florencii se domnívá, že nejde o původní Caravaggiovo dílo, ale o kopii vytvořenou jeho přítelem a kolegou Louisem Finsonem, francouzským malířem, který s Caravaggiem pracoval v Neapoli.

Právě Finson měl v roce 1607 údajně prodávat obraz s názvem Judita a Holofernes za necelých 300 dukátů. Po jeho smrti měl obraz přejít do rukou obchodníka Abrahama Vincka – a pak se po něm slehla zem. Jak se obraz dostal z Itálie do Francie? Jedna z teorií říká, že Finson mohl obraz prodat nebo zanechat přátelům během jedné ze svých obchodních cest do Toulouse, kde měl styky. Ať už je pravda jakákoli, jedno je jisté – starý zapomenutý obraz z půdy může být dnes jedním z největších objevů v dějinách umění. A to všechno díky díře ve střeše!