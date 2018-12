Prezident označil zprávu BIS za 'plácání'. Schytal tvrdou kritiku, zastal se ho jen Filip

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Bezpečnostní informační služba (BIS) odmítá vyjádření prezidenta Miloše Zemana, že selhává. V reakci uvedla, že má za sebou úspěšné období. Vláda i kontrolní orgány jí nedávno poděkovaly za službu pro Českou republiku, uvedla v pátek BIS na twitteru. BIS se zastal i premiér Andrej Babiš a šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček, kritiku prezident schytal od opozičních politiků.

BIS tento týden zveřejnila zprávu, v níž varuje před ruskými a čínskými špiony, kteří mimo jiné působí na ruském a čínském velvyslanectví. Čína podle rozvědky využívala ke zpravodajské činnosti i členy delegací. BIS upozornila na lehkovážný přístup českých politiků a státních zaměstnanců, z něhož cizí zpravodajci těží.

Podle Zemana ale ve výročních zprávách ale nejsou žádné důkazy o konkrétních ruských nebo čínských špionech v Česku. Ve čtvrtek v TV Barrandov označil výroční zprávu za "plácání" a zpravodajce za "čučkaře". Podle něj BIS naopak selhává v odhalování islámských teroristů na českém území.

Zeman upozornil, že čte i neveřejnou část těchto zpráv, v níž by očekával konkrétní důkazy. "Doufám, že neprozrazuji žádné jiné státní tajemství, než je tajemství o neschopnosti BIS, když vám řeknu, že za těch šest let není žádný konkrétní údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jednoho jediného, ať už ruského nebo čínského, špiona," řekl prezident.

Rozvědka Zemanovo tvrzení odmítá. "O všech aktivitách informujeme naše adresáty. Řídí nás vláda a kontroluje sněmovní komise pro kontrolu BIS a výbor pro bezpečnost. Všechny tři orgány nám vyslovily v poslední době jednomyslně poděkování za službu pro ČR," uvedla na twitteru.

BIS má za sebou úspěšné období. O všech aktivitách informujeme naše adresáty. Řídí nás vláda a kontroluje sněmovní komise pro kontrolu BIS a výbor pro bezpečnost. Všechny tři orgány nám vyslovily v poslední době jednomyslně poděkování za službu pro ČR. pic.twitter.com/Ms2IPXZPjj — BIS (@biscz) December 7, 2018

Později také šéf BIS Michal Koudelka zmínil, že za posledních pět let zamezila BIS desítkám ruských a čínských zpravodajských důstojníků v jejich činnosti, buď nedoporučením udělení akreditace, nebo jejich odchodem tzv. tichou cestou. "Naše zákonné adresáty jsme například počátkem letošního roku informovali, že se nám podařilo úspěšně rozbít zpravodajskou síť jedné z ruských zpravodajských služeb působící na našem území a zcela tak ochromit její činnost," popsal.

"BIS odvádí profesionální práci a mám se službou jen dobré zkušenosti. Vláda ani výbory sněmovny neměly za uplynulé období k její práci žádné výhrady," uvedl dnes premiér Andrej Babiš.

Ministr vnitra Jan Hamáček řekl, že nemá signály, že by ve vládě s BIS panovala nespokojenost nebo že by mohla připravovat změny ve vedení této tajné služby. "Jako ministr vnitra jsem byl vždy spokojen s prací BIS a pana plukovníka Koudelku pokládám za profesionála. Má mou plnou podporu," prohlásil.

Do Zemana se pustila i opozice

Zemana za jeho výroky zkritizovala i opozice.

Místopředseda bezpečnostního výboru Lukáš Kolářík (Piráti) novinářům řekl, že prezident účelově vytrhává díly výroční zprávy a hodnotí je, jak se mu to hodí.

"Pan prezident často jezdí do Ruska a Číny. Já to chápu tak, že hájí zájmy svých sponzorů, protože to spojení je prokazatelné," konstatoval. V případě Ruska i Číny hovořila o BIS o tom, že jejich zpravodajci vyvíjejí v Česku rozsáhlou činnost a často při tom využívají diplomatické krytí.

Šéf lidoveckých poslanců a člen bezpečnostního výboru Jan Bartošek práci BIS ocenil. Prohlášení o čučkařích označil za úšklebek a kladné hodnocení jejich práce. "Víc bych se k tomu včerejšímu (čtvrtečnímu) blábolu nevyjadřoval. Nemá to relevanci, ani váhu," uvedl na twitteru.

Výroky by se mohl zabývat senátní výbor. "Ve výboru pro bezpečnost, obranu a zahraniční věci se v Senátu budeme již brzy zabývat výroky prezidenta," napsal na twitteru jeho předseda Pavel Fischer.

Šéf SPD Tomio Okamura považuje označení BIS jako čučkařů za nespravedlivé zjednodušení její práce, ve které "dnes a denně riskují své životy v boji s organizovaným zločinem".

"Ke zprávě BIS máme věcné výhrady, neboť její formulace vyvolávají zbytečnou mediální a politickou hysterii. Neznamená to však, že můžeme zapomínat na statečnou práci lidí a jejich službu ČR," sdělil. Také předseda bezpečnostního výboru sněmovny Radek Koten (SPD) ocenil práci důstojníků BIS a hodnocení hlavy státu označil za nespravedlivé vůči nim a zjednodušující.

Podle poslance a člena komise pro kontrolu BIS Marka Bendy Zeman podkopává důvěryhodnost tajných služeb a respekt ČR v zahraničí. Své výhrady má sdělovat ministrům či příslušným orgánům. "Jeho popírání působení ruských a čínských zpravodajských služeb na území naší země spíše připomíná pořekadlo o potrefené huse," podotkl. Člen bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS) označil za nehorázné, aby Zeman podobně hovořil o instituci, která hájí bezpečnost ČR. "Je nutné BIS podpořit," řekl. Vyjádření chápe v kontextu toho, že Zeman se osobně mstí zástupcům institucí, s kterými je ve sporu.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil zdůraznil, že Zeman zpochybňuje kredibilitu BIS poté, co označila za bezpečnostní hrozbu ruské a čínské špiony. "Přestože je to skandální, lepšího vysvědčení se službě od současné hlavy státu nemohlo dostat. Svou práci dělá evidentně dobře. Díky za to," uvedl v prohlášení.

Předseda STAN Petr Gazdík napsal, že Zeman je "úplně mimo" a chová se spíše jako přítel Kremlu než jako hlava státu. "Rozhodně nesouhlasím se zpochybňováním práce české tajné služby," uvedl.

Chápavě se k prohlášení prezidenta vyjádřil jen šéf komunistů Vojtěch Filip. "Pan prezident má jistě k dispozici více informací než já a nemám důvod mu nevěřit," napsal. Mám spíš důvěru v prezidenta než tu (výroční) zprávu, řekl novinářům.

Do konfliktu s BIS se Zeman dostal již několikrát. Naposledy letos v říjnu již podruhé odmítl jmenovat do generálské hodností právě ředitele BIS Koudelku, důvody neuvedl. Podle dřívějších spekulací médií mohly být za nejmenováním Koudelky rozdílné názory BIS a Zemana v kauze otrav novičokem.

BIS je zpravodajskou službou, která působí uvnitř českého území. Za úkol má identifikaci, sledování a sběr informací o aktivitách cizí moci a osob jednajících v cizím zájmu na českém území. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří terorismus, organizovaný zločin, kybernetická bezpečnost, ekonomické zájmy státu a ochrana demokracie a ústavnosti.