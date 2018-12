Opozice chce vyšetřovací komisi ke špionážním aktivitám Číny a Ruska

18:52

Dolní komora britského parlamentu dnes přijala opoziční návrh usnesení, podle kterého vláda pohrdala parlamentem. Důvodem kroku je to, že kabinet dosud nezveřejnil plné znění právního stanoviska k dohodě o odchodu Británie z Evropské unie . Podle britských novinářů je to vůbec poprvé, co poslanci shledali, že se vláda, potažmo její členové, dopustila pohrdání zákonodárným sborem.