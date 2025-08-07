Převratný vynález: Zlato už se nebude těžit, bude se vyrábět!
7. 8. 2025 – 13:47 | Zpravodajství | Alex Vávra
Startup Marathon Fusion slibuje zázrak moderní vědy: přeměnu rtuti ve zlato přímo uvnitř jaderného reaktoru. A přitom vyrábět čistou energii? Možná jsme na prahu nové éry, kde se sny alchymistů mění ve skutečnost.
Zní to jako sci-fi nebo nějaký šílený plán z filmu o Jamesi Bondovi. Jenže tentokrát to myslí vážně – startup z Kalifornie jménem Marathon Fusion tvrdí, že dokáže pomocí jaderné fúze přeměnit obyčejnou rtuť na zlato. A jako bonus přitom vyrábět čistou energii. Tedy dvě věci, po kterých lidstvo touží už po staletí – zlato a elektřinu. A obojí najednou? Zní to jako nový zlatý věk.
Ve studii, kterou firma zveřejnila na vědeckém serveru arXiv, popisuje, jak by šlo v tokamakovém reaktoru – to je takový futuristický „doutník“ plný žhavého plazmatu – přeměnit izotop rtuti (198Hg) na stabilní izotop zlata (197Au). A nejen že to podle jejich výpočtů funguje, ale tvrdí, že by mohli takto ročně vyrobit až dvě tuny zlata na každý gigawatt výkonu reaktoru. To je obrovské množství – v přepočtu třeba několik miliard korun.
Jak funguje moderní alchymie
Celý trik spočívá v tom, že se do reaktoru, který běžně používá směs vodíkových izotopů (deuterium a tritium), přidá i rtuť v upravené podobě. Ta se vloží do speciální „deky“, která obklopuje reaktor – vědci jí říkají breeding blanket. V ní probíhají reakce, při kterých neutrony bombardují atomy rtuti. Ty se pak rozpadnou a vznikne izotop zlata.
Samozřejmě to není úplně jednoduché. Nově vzniklé zlato je zpočátku radioaktivní, takže se nedá hned použít na výrobu prstenů nebo zlatých cihel. Musí se nejdřív asi 17 let „chladit“, než je bezpečné s ním manipulovat. Jenže většina zlata stejně slouží jen jako investice – leží v trezorech a nikdo se ho nedotýká – takže to není zas takový problém. Jak sami autoři říkají: „To zlato prostě chvíli počká.“
Zlato místo uhlí? Možná budoucnost energetiky
To nejzajímavější ale je, že by tahle metoda mohla výrazně pomoci prosadit jadernou fúzi jako zdroj čisté energie. Doteď byl problém hlavně v tom, že je to celé technologicky náročné a drahé. Ale kdyby se kromě energie vyrábělo i zlato, začnou se investoři dívat úplně jinak. Jaderná fúze je totiž takový svatý grál energetiky – napodobuje procesy, které probíhají na Slunci. Žádný kouř, žádné skleníkové plyny, žádný odpad jako v klasické jaderné elektrárně. Jen horko, magnety a světlo. Fungující tokamak ale zatím nikdo úplně nezprovoznil. Největší projekt, evropský ITER, má začít fungovat nejdřív za deset let. Marathon Fusion zatím vše testuje jen v počítačových simulacích, ale i ty jsou dost nadějné.
Samozřejmě je tu ještě spousta otazníků – kde vzít speciální izotopy rtuti, jak vyrobit materiály, které vydrží extrémní teploty, jak celý reaktor vůbec postavit. Ale už jen samotná myšlenka, že by energetická elektrárna mohla vyrábět nejen proud, ale i zlato, zní jako něco, co by mohlo změnit svět. A možná se tak nakonec ukáže, že staří alchymisté neměli úplně mylné představy – jen jim chyběla technologie. Teď ji možná konečně máme.