Jak bezpečně skladovat maso: Neděláte tyhle chyby?
7. 8. 2025 – 13:45 | Magazín | Žanet Ka
Maso je jednou z nejcitlivějších surovin v kuchyni. Nesprávné skladování může vést nejen k jeho zkáze, ale především ke zdravotním potížím. Ať už jste vášnivý kuchař, nebo jen občasný gurmán, základní pravidla bezpečného zacházení s masem by měl znát každý. Tento přehledný průvodce vám pomůže pochopit, jak maso správně uchovávat, co si pohlídat a jak se vyhnout častým chybám.
Skladování masa v lednici
V lednici skladujte maso vždy odděleně od ostatních potravin, nejlépe na nejnižší polici, kde je nejchladněji a odkud případná tekutina nemůže stékat na jiné suroviny.
- Drůbež, vepřové, mleté maso: spotřebujte do 1-2 dnů
- Hovězí maso, zvěřina: spotřebujte do 3-5 dnů
- Uzeniny: obvykle vydrží déle, ale vždy sledujte datum spotřeby
Maso skladujte při teplotě 0 až 4 °C. Pokud máte možnost, nastavte si na lednici teplotu blížící se nule.
Skladování masa v mrazáku
Mražení prodlužuje trvanlivost masa, ale i zde platí určitá pravidla:
- Maso zmrazte co nejdříve po nákupu
- Používejte nepropustné obaly (sáčky, krabičky, vakuování)
- Nezapomeňte maso označit datem zamrazení
Přibližná doba skladování v mrazáku:
- Drůbež vcelku: 12 měsíců
- Porcovaná drůbež: 9 měsíců
- Hovězí maso: 10-12 měsíců
- Vepřové maso: 6-8 měsíců
- Mleté maso: 3-4 měsíce
- Uzeniny: 1-2 měsíce (většinou se mražení nedoporučuje)
Krátkodobé řešení bez chlazení
Ne vždy máme po ruce lednici, třeba při cestování, na chalupě, při výpadku elektřiny nebo když maso vezete z obchodu domů. V takových případech platí několik důležitých zásad:
- Minimalizujte čas mimo chlazení- maso by nemělo být mimo lednici déle než 2 hodiny, v létě pak klidně jen 1 hodinu, protože teplo výrazně urychluje množení bakterií.
- Používejte chladicí tašky nebo boxy, ideálně s ledovými vložkami. Pomohou udržet maso ve vhodné teplotě během přepravy.
- Nevystavujte maso přímému slunci, držte ho ve stínu a co nejblíže u chladicího zdroje.
- Po příjezdu domů maso okamžitě dejte do lednice nebo mrazáku.
Pamatujte: i krátkodobé ponechání masa mimo chlad může být rizikové, zejména při vyšších venkovních teplotách.
Pozor na křížovou kontaminaci
Nikdy neskladujte syrové maso společně s potravinami, které se již nebudou tepelně upravovat (např. zelenina, pečivo, sýry).
- Maso pokládejte do uzavíratelných nádob nebo sáčků
- Prkénka, nože i ruce po manipulaci vždy důkladně umyjte
Zpracování masa: Marinování, moření, sušení
Při domácím zpracování masa se mnozí uchylují k metodám, které prodlužují jeho trvanlivost nebo chuťově obohacují.
Marinování
Marináda může maso částečně ochránit, ale nenahrazuje chlazení. Vždy ho marinujte v lednici, ne při pokojové teplotě.
Moření a nasolování
Při domácím nasolování a moření (např. na domácí šunku nebo slaninu) je nutné dodržovat přesné množství soli a dusičnanů (rychlosůl), a opět: uložení v chladu je zásadní.
Sušení masa
Domácí sušení (např. jerky nebo sušené klobásky) vyžaduje specifické podmínky- nízkou vlhkost, dostatečnou cirkulaci vzduchu a kontrolu teploty. Při nesprávném postupu hrozí rozvoj nebezpečných bakterií, zejména Clostridium botulinum. Pokud nemáte zkušenosti, doporučuje se sušit maso s pomocí profesionálních zařízení nebo sušiček s termoregulací.
Hygiena především
Kromě správného skladování je klíčem k bezpečné manipulaci s masem důsledná hygiena:
- Myjte si ruce před i po kontaktu se syrovým masem
- Vyčistěte pracovní plochy, prkénka a nože
- Maso nikdy nerozmrazujte při pokojové teplotě- vždy v lednici, nebo v chladné vodní lázni
Co dělat s masem, které se začalo kazit
Není vždy nutné produkt ihned vyhodit při prvních známkách znehodnocení. V některých případech se dá ještě zachránit.
Změna barvy
Pokud se na vrchní vrstvě produktu objeví šedavý nebo tmavý odstín, naznačuje to nesprávné skladování v prvních 24 hodinách. S největší pravděpodobností byly části produktu skladovány příliš blízko u sebe. Mikroorganismy se ještě nestihly množit a maso lze zpracovat.
Odřízněte vrchní vrstvu se změněným odstínem. Zbývající zdravé maso lze s dobrou tepelnou úpravou uvařit.
Rozklad
Toto je nejčastější důvod, proč se produkt kazí. Zároveň se množí mikroby, které jsou zdraví nebezpečné. Produkt zešedne, objeví se ostrý nepříjemný zápach. Kosti křehnou a přestanou být bílé. V tomto případě nezbývá nic jiného, než zkažený kus vyhodit. Ani po ořezání a tepelném zpracování se nedá jíst .
Plíseň
Plísně se mohou v produktu začít množit, pokud je vysoká vlhkost, pokud jsou kusy masa blízko sebe nebo pokud není dostatečné větrání. V takovém případě nezbývá nic jiného, než maso vyhodit. Plíseň v potravinách je nebezpečná pro zvířata i lidi. Odstranění zkažené části nemusí stačit, protože plíseň může proniknout hluboko bez viditelných změn.
Sliz
Pokud nejsou žádné další známky znehodnocení, maso se slizem je obvykle stále bezpečné k vaření. Na kuřecích řízcích se často objevuje tenká vrstva slizu. Zkuste je opláchnout studenou vodou pod tekoucí vodou, abyste odstranili lepkavý film. Poté je vložte na 15 minut do studené vody.
Pokud po umytí přetrvává nepříjemný zápach, není takový výrobek jedlý. Pokud se neobjevují žádné další příznaky znehodnocení, lze takový výrobek tepelně upravovat. Drůbež tepelně upravujte alespoň 1 hodinu a hovězí nebo vepřové maso 2,5 hodiny.
Pokud máte pochybnosti, raději maso vyhoďte. Zdraví za to nestojí.
Závěrem
S masem bychom měli zacházet s respektem, ať už kvůli vlastnímu zdraví, nebo z úcty ke zvířeti, které nám ho poskytlo. Dodržováním základních zásad skladování, hygieny a bezpečnosti si můžeme vychutnat kvalitní a chutné pokrmy bez obav.
V kuchyni neexistuje nic jako „raději to risknu“. Raději- si dejte něco jiného.