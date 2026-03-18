Pražská zoo zahájila dezinfekci expozic zasažených ptačí chřipkou
18. 3. 2026 – 18:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pražská zoologická zahrada zahájila dezinfekci expozic zasažených ptačí chřipkou.
Zoo musí provést tři dezinfekce, po nichž bude následovat jednadvacetidenní pozorovací lhůta, kdy bude pokračovat vyšetřování případně uhynulého ptactva v ohnisku nákazy. ČTK o tom dnes informovala Státní veterinární správa (SVS). Pokud vše půjde dobře, veškerá opatření by mohla být v zoo ukončena v druhé polovině dubna.
Dnešní předběžná dezinfekce spočívala podle veterinářů v aplikaci dezinfekčních prostředků, vyklízení znečištěné podestýlky a doplnění nové podestýlky v ubikacích s živými ptáky. Postřikovači byly vydezinfikovány i výběhy, včetně krmítek nebo úkrytů ve stromech.
V pondělí přijde na řadu první ze dvou závěrečných dezinfekcí už vyprázdněných prostor a prostor voliér s ptáky, kterou udělá profesionální firma. "Použita bude dezinfekce šetrná ke zvířatům. Druhá závěrečná dezinfekce by měla proběhnout nejdřív za týden, přesný termín s ohledem na aktuální vytíženost profesionálů není zatím stanoven," uvedl zástupce mluvčího SVS Petr Majer.
Zákaz vstupu do voliéry Asijská laguna bude podle něj platit do konce 21denní pozorovací lhůty. "Pokud půjde vše dobře, Městská veterinární správa v Praze ukončí veškerá opatření v pražské zoologické zahradě po uplynutí pozorovací doby, tedy nejdříve někdy v druhé polovině dubna," dodal Majer. Po uplynutí stanovených lhůt se zoo bude řídit nadále pokyny Státní veterinární správy, uvedl mluvčí zoo Filip Mašek.
Veterináři potvrdili ptačí chřipku v pražské zoo 12. února, od vyhlášení ohniska nákazy evidují více než 45 uhynulých ptáků. Z toho nákazu ptačí chřipkou potvrdili minimálně u 17 z nich, inspektoři nicméně nevyšetřovali všechny uhynulé ptáky. Ještě před vyhlášením ohniska potvrdili ptačí chřipku u čtyř uhynulých ptáků. V březnu už veterináři v ohnisku nákazy žádné úhyny nezaznamenaly.
Zoo po potvrzení nákazy přijala mimořádná veterinární opatření, která spočívají zejména v omezení vstupu do postižené části zoo, vyšetřování uhynulých ptáků na ptačí chřipku a dalších preventivních opatřeních zvyšujících biologickou bezpečnost. Omezení vstupu návštěvníků se týká průchozích voliér a po nezbytně nutnou dobu je uzavřen také Rákosův pavilon a pavilon Sečuán.
Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci několik staletí a virus pro ně není tak nebezpečný jako pro drůbež. V Evropě byly případy onemocnění podle dřívějšího vyjádření pražské hygienické stanice u lidí zaznamenány pouze výjimečně, a to u chovatelů nebo ošetřovatelů ptactva, kteří byli ve velmi úzkém a dlouhodobém kontaktu s nakaženými ptáky.
Zoo Praha ke konci loňského roku chovala 265 druhů ptáků, celkem šlo o 1700 jedinců. Mezi uhynulými ptáky jsou podle dřívějšího vyjádření veterinářů nejvíce zastoupené rody kvakoš, kolpík, ibis a pelikán.