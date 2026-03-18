Nepřehání to už s make-upem? I výrazný vzhled může být otázkou stylu
18. 3. 2026 – 16:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Vizuální dojem dnes rozhoduje víc než kdy dřív. A někdy stačí jeden odstín navíc – a místo obsahu projevu se řeší úplně něco jiného.
Známé osobnosti – muži, zdá se, mají také potřebu co nejvíce skrýt věk. Jenže ne vždy se jim to podaří a drobné detaily často prozradí víc, než by sami chtěli.
Když vizáž mluví dřív než slova
Veřejné vystupování politiků se už dávno nehodnotí jen podle slov, ale i podle toho, jak působí na první pohled. V době televizních debat, sociálních sítí a záběrů ve vysokém rozlišení hraje vzhled větší roli než kdy dřív.
Kamera je totiž neúprosná. Zvýrazní každý detail – od mimiky přes vrásky až po tón pleti. To, co by v běžném světle působilo nenápadně, může na obrazovce získat úplně jiný rozměr.
Není proto žádným tajemstvím, že veřejně vystupující osobnosti využívají profesionální styling. A přitom podle The New York Times nebo CNN je práce s vizáží běžnou součástí mediální přípravy, stejně jako trénink řeči nebo práce s gesty.
Když kamera odkrývá pravdu
Někdy se ale vizuální styl stane tématem sám o sobě. Výraznější tón pleti, ať už v důsledku make upu, samoopalovacích přípravků nebo nasvícení, dokáže přitáhnout větší pozornost než samotný projev. A kdo ví, možná je to právě záměr daného představitele.
Typickým příkladem je Donald Trump, u kterého se dlouhodobě řeší výrazný odstín pleti. V kombinaci s televizním osvětlením často vzniká kontrast mezi obličejem a krkem, který působí nepřehlédnutelně.
Podobné debaty provázely i Silvio Berlusconi. Ten byl známý snahou udržet mladistvý vzhled za každou cenu a právě jeho upravená image často otevírala otázky, kde končí přirozenost a začíná stylizace.
A do třetice se zmiňuje i Vladimir Putin. Jeho vystoupení působí vizuálně velmi „hladce“ a sjednoceně. Odborníci to přisuzují kombinaci kvalitního nasvícení, kamerových filtrů a lehkého make-upu, který je dnes u televizních přenosů běžný.
Zahraniční média, jako BBC nebo The Guardian, opakovaně upozorňují, že televizní obraz může odstíny výrazně zkreslit. I drobná odchylka pak na kameře působí mnohem výrazněji.
A právě tady se ukazuje jednoduché pravidlo: vizáž má podtrhnout osobnost, ne ji přehlušit.
Make-up není problém. Problém je, když je ho vidět
Make-up ve veřejném prostoru není žádné tabu. Používají ho moderátoři, herci i politici. Jeho úkolem ale není změnit tvář, spíš sjednotit pleť a eliminovat lesk pod reflektory.
Podle image konzultantů je klíčem rovnováha. Jakmile je barva příliš výrazná nebo neodpovídá přirozenému tónu pleti, začne působit rušivě.
A v tu chvíli se stane to nejhorší, co se může stát. Lidé si začnou všímat více vizáže místo toho, co říkáte.
Kontrast, který se jen tak nepřehlédne
Zajímavé je srovnání s jinými veřejnými osobnostmi. Například Melania Trump bývá často zmiňována jako příklad uhlazeného a konzistentního stylingu.
Její vizáž působí přirozeně, sjednoceně a nepřebíjí celkový dojem. Přesně tak, jak to stylisté doporučují.
Méně je někdy skutečně více.
Styl jako součást komunikace
Celá debata ale není jen o konkrétních jménech. Ukazuje širší trend, který se týká všech veřejně vystupujících osobností.
Vizuální stránka se stala součástí komunikace. Stejně důležitou jako slova, tón hlasu nebo gesta.
Ať už jde o politika, celebritu nebo influencera, jedno pravidlo zůstává stejné. Lidé si všímají detailů. A v případě politické scény by měl být tomu přizpůsoben i celkový vizuální projev.
A někdy právě ty rozhodnou o tom, jaký dojem si odnesou.
Kde je to vlastně povoleno?
Dá se říct, že herci nebo zpěváci si díky své image mohou dovolit povolit uzdu fantazii a výrazně se stylizovat, podobně jako to dělaly legendy typu Ozzy Osbourne, Michael Jackson nebo Boy George. K jejich osobnosti to zkrátka patřilo a publikum to přijímalo bez větší kritiky.
Závěr s nadhledem
Možná tedy nejde o to, jestli někdo make-up používá. Ale o to, jak s ním pracuje.
Protože dobře zvolený odstín dokáže podpořit přirozený vzhled.Ten špatný naopak přitáhne pozornost tam, kde by vůbec nemusela být.
A jak by řekl každý dobrý vizážista?
Stačí ubrat o jeden tón.