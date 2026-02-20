Praktická vychytávka, kterou dnes využije úplně každý: V Actionu momentálně za 19 korun
20. 2. 2026 – 7:05 | Magazín | BS
Oblíbený řetězec nabízí chytře řešenou pomůcku, kterou v dnešním světě využije opravdu prakticky každý.
Ukažte na někoho, kdo dnes nemá vůbec žádný telefon a nepoužívá vůbec žádný displej. Elektronika a různé zobrazovače už se zkrátka staly nedílnou součástí naší existence. A je mrzuté, když je nedílná součást zašpiněná, umaštěná a nejde na ní pořádně nic přečíst.
Oblíbený diskontní řetězec Action nabízí zajímavě pojaté řešení: Někoho totiž napadlo, že málokdo si bude pamatovat u sebe nosit čistící prostředek a ještě hadřík na leštění, a že by bylo fajn obě věci spojit. A, co je nejspíš úplně nejlepší, výsledné řešení stojí jen 19 korun.
Čistič obrazovky Lab31 je totiž sprej ve tvaru kvádru, kterým snadno nanesete čistící prostředek. Samotný sprej je uložený v pouzdře z mikrovlákna, a tím pak rovnou prostředek setřete a vyleštíte displej stejně dobře jako hadříkem.
Nápad chytrý, cena nízká: 19,90 korun. A za cenu malého piva stojí představa vždy pěkně čistých displejů rozhodně za zvážení.
Action se opět vytasil s vychytávkou, která se hodí a navíc nepropálí díru v peněžence. Není s podivem, že řetězec patří u českých zákazníků k těm vůbec nejoblíbenějším.