Praktická vychytávka, kterou dnes využije úplně každý: V Actionu momentálně za 19 korun
zdroj: Freepik.com
Oblíbený řetězec nabízí chytře řešenou pomůcku, kterou v dnešním světě využije opravdu prakticky každý.

Ukažte na někoho, kdo dnes nemá vůbec žádný telefon a nepoužívá vůbec žádný displej. Elektronika a různé zobrazovače už se zkrátka staly nedílnou součástí naší existence. A je mrzuté, když je nedílná součást zašpiněná, umaštěná a nejde na ní pořádně nic přečíst.

Oblíbený diskontní řetězec Action nabízí zajímavě pojaté řešení: Někoho totiž napadlo, že málokdo si bude pamatovat u sebe nosit čistící prostředek a ještě hadřík na leštění, a že by bylo fajn obě věci spojit. A, co je nejspíš úplně nejlepší, výsledné řešení stojí jen 19 korun.

lab31 zdroj: Action

Čistič obrazovky Lab31 je totiž sprej ve tvaru kvádru, kterým snadno nanesete čistící prostředek. Samotný sprej je uložený v pouzdře z mikrovlákna, a tím pak rovnou prostředek setřete a vyleštíte displej stejně dobře jako hadříkem.

Nápad chytrý, cena nízká: 19,90 korun. A za cenu malého piva stojí představa vždy pěkně čistých displejů rozhodně za zvážení.

Action se opět vytasil s vychytávkou, která se hodí a navíc nepropálí díru v peněžence. Není s podivem, že řetězec patří u českých zákazníků k těm vůbec nejoblíbenějším.

Tagy:
sleva vychytávky věci levné displej čištění
Zdroje:
Vlastní, Action
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

