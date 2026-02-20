Britská policie po zadržení propustila bratra krále Karla III. Andrewa

Dnes je pátek 20. února 2026., Svátek má Oldřich
20. 2. 2026 – 6:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Andrew na fotkách v Epsteinových spisechzdroj: Profimedia
Britská policie po zadržení propustila králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora a nadále jej kvůli podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci bude vyšetřovat na svobodě.

Podle britských médií o tom informovala policie, která podle svého vyjádření stále prohledává nemovitost v hrabství Berkshire. Případ bratra krále Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Mountbatten-Windsor strávil podle stanice BBC na policejní stanici asi 11 hodin. Agentura AP napsala, že nebyl obviněn ani zproštěn viny.

Mountbatten-Windsor, dříve známý jako princ Andrew, čelí podezření, že poskytoval Epsteinovi důvěrné informace v době, kdy působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod. Mountbatten-Windsor vždy v případu s Epsteinem odmítal veškerá obvinění.

Policie dnes také prohledala nemovitosti v hrabstvích Berkshire a Norfolk, přičemž v první z nich ještě pokračuje. Podle BBC domovní prohlídky znamenají, že policie bude mít přístup k Mountbattenově-Windsorově počítači, dokumentům či fotografiím.

Epsteinova kauza na britskou královskou rodinu tvrdě dolehla. Král dnes uvedl, že zprávu o zadržení přijal s hlubokým znepokojením, ale spoléhá na spravedlnost britského práva.

Už loni Karel III. svému bratrovi, který se stáhl z veřejného života, odebral titul princ a další privilegia. Mountbatten-Windsor se následně přestěhoval do svého sídla v Sandringhamu v Norfolku.

Nejnovější články