Poznáte s jistotou, jestli nakupujete ovoce nebo zeleninu? Tenhle kvíz zvládne jen 14 % lidí

9. 2. 2026 – 15:58 | Magazín | Veronika Borská

zdroj: ChatGPT
Představte si, že stojíte v supermarketu s plným košíkem: rajčata, okurka, paprika… a najednou znejistíte.

Je to ovoce? Nebo zelenina? A co vlastně znamená to „ovoce“ na cedulce nad melounem, když chutná spíš jako dezert po létě? Věda má totiž na tyhle otázky jiné odpovědi než kuchařka. Botanici tvrdí, že ovoce je ta část rostliny, která vzniká z květu a nese semena, a zahrnují sem do své definice i rajčata, papriky nebo okurky, které my za zeleninu považujeme při každém salátu. Zelenina je naproti tomu souhrnné označení pro ostatní jedlé části rostlin, kořeny, listy či stonky. Tato dvojí klasifikace se může zdát jako vědecký šprým, ale právě tady začínají ty nejlepší kvízové otázky.

SPUSTIT KVÍZ
Poznáte co je ovoce a co zelenina?
Tagy:
ovoce zelenina druh kviz znalosti
Zdroje:
Vlastní
Veronika Borská
