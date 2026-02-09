Rodinný výlet se změnil v peklo. Třináctiletý chlapec plaval hodiny, aby zachránil své blízké
9. 2. 2026 – 15:44 | Zpravodajství | Alex Vávra
Rodinný výlet k moři se během několika minut změnil v boj o život. Třináctiletý Austin Appelbee plaval hodiny rozbouřeným oceánem, aby zachránil svou matku a sourozence, které proudy unášely daleko od břehu. Příběh odvahy, vyčerpání a rozhodnutí, které přišlo v poslední chvíli.
Obyčejný letní den u moře, smích dětí, paddleboardy klouzající po hladině a pocit bezpečí, který zná každý, kdo vyrazil s rodinou k vodě. Přesně tak začal příběh, jenž se během několika hodin proměnil v drama, na které Západní Austrálie jen tak nezapomene. Třináctiletý Austin Appelbee tehdy ještě netušil, že se z rodinného výletu stane zkouška vůle, fyzických sil i psychické odolnosti, jakou by nezvládl nejeden dospělý.
Rodina Appelbeeových vyrazila 30. ledna na pláž v oblasti Quindalup. V plánu byl krátký pobyt na vodě, zhruba hodina zábavy s kajakem a dvěma nafukovacími paddleboardy. Zpočátku panoval klid, moře bylo přívětivé a nic nenasvědčovalo tomu, že by se situace mohla zvrtnout. Pak se ale náhle zvedl vítr, změnil se směr proudů a poklidná hladina se začala lámat do čím dál vyšších vln. Kajak se převrátil a rychle začal nabírat vodu. Z rodinné pohody se během několika minut stala bojová situace.
Joanne Appelbeeová se snažila udržet oba paddleboardy i své dvě mladší děti, dvanáctiletého Beaua a osmiletou Grace. Brzy si ale uvědomila, že proudy je unášejí dál od břehu a že sama situaci nezvládne. Musela se rozhodnout rychle a správně.
Rozhodnutí, které rozhodlo o všem
Joanne poslala Austina směrem ke břehu s úkolem přivolat pomoc. V tu chvíli se zdálo, že pobřeží není daleko a že se syn rychle vrátí s pomocí. Jenže moře mělo jiné plány. Austin nejprve postupoval s kajakem, ale poškozené plavidlo ho zrazovalo, převracelo se a postupně se stávalo spíš přítěží než oporou. Nakonec se rozhodl kajak opustit a pokračovat sám.
Plaval několik hodin, bojoval s vlnami, únavou i strachem. Neměl u sebe záchrannou vestu, protože mu v rozbouřené vodě spíš překážela. Aby se nezlomil psychicky, soustředil se na pozitivní myšlenky. V hlavě si promítal rodinu, kamarády ze školy i drobnosti, které mu pomáhaly zůstat v pohybu, když tělo chtělo vzdát.
Mezitím Joanne s dětmi ztrácela syna z dohledu. Jak den postupoval, vlny rostly, viditelnost se zhoršovala a přicházela tma. Naděje, že se Austin vrátí rychle, se pomalu rozplývala a nahrazoval ji strach, jestli rozhodnutí poslat ho pro pomoc nebylo chybou. Přesto se snažila udržet děti v klidu a na paddleboardech, zatímco je proudy unášely stále dál na otevřené moře.
Austin se nakonec dotkl dna a dostal se na pevninu. Vyčerpáním se zhroutil, ale věděl, že ještě nemá hotovo. Musel běžet zhruba kilometr po pláži, aby se dostal k rodinnému telefonu a zavolal záchranné složky. Tím spustil rozsáhlou pátrací akci na moři.
Noc, která mohla skončit jinak
Na moři se mezitím situace dramaticky vyhrocovala. Děti byly promrzlé, tma ztěžovala orientaci a vlny jim komplikovaly udržení rovnováhy. Když se konečně objevila záchranná loď, ani tehdy ještě nebylo vyhráno. V chaosu posledních minut děti spadly do vody a Joanne se je snažila v naprostém vypětí znovu zachytit. Teprve poté se podařilo všechny dostat na palubu a odvést do bezpečí.
Rodina byla po návratu na pevninu ošetřena v nemocnici pouze s lehkými zraněními. Austin, který po telefonátu omdlel, se teprve tam dozvěděl, že jeho matka a sourozenci byli nalezeni živí. Záchranáři i policisté jeho výkon označili za výjimečný a shodli se, že bez jeho vytrvalosti a odhodlání by příběh mohl skončit tragicky.
Sám Austin se ale za hrdinu nepovažuje. Tvrdí, že udělal jen to, co bylo potřeba. Do školy se vrátil už několik dní po incidentu, i když s bolavýma nohama a o berlích.
A když se dnes Appelbeeovi ohlížejí zpět, zůstává po tom všem zvláštní ticho. Vědomí, jak blízko byli chvíli, která by už nešla vzít zpátky. Jak tenká byla hranice mezi obyčejnou rodinnou vzpomínkou a celoživotní ztrátou. Tento příběh není jen o odvaze jednoho chlapce, ale o křehkosti okamžiku, kdy se svět může během minut rozpadnout – a zase znovu složit. O matce, která musela pustit syna z dohledu, aniž by věděla, zda ho ještě někdy uvidí. O klukovi, který plaval dál jen proto, že někde za ním zůstala rodina čekající na zázrak. A o tom, že někdy ten zázrak nepřijde shora, ale má podobu vyčerpaného dítěte, které se odmítlo vzdát.