NERV se nové vládě nehodí, míní opozice. Ptá se, jaké instituce budou následovat
9. 2. 2026 – 16:51 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Opozice kritizuje rozhodnutí koaličního kabinetu ANO, SPD a Motoristů zrušit Národní ekonomickou radu vlády (NERV).
Vláda ruší, co se jí nehodí, míní politici stran bývalé vlády. Někteří z nich se na síti X řečnicky zeptali, zda bude následovat zrušení Národní rozpočtové rady nebo rovnou Nejvyššího kontrolního úřadu.
Předchozímu kabinetu Petra Fialy (ODS) NERV radil se strukturálními ekonomickými opatřeními, například s důchodovou reformou nebo s reformou veřejných financí. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) rozhodnutí vysvětlila tím, že si radu předchozí vláda připravila kvůli svým potřebám a že nová vláda využívá ke konzultacím své experty. "Jaký bude vývoj k případnému vytvoření NERV naší vlády, necháváme otevřené. Musíme zvážit, k čemu bychom potřebovali ty odborníky, kteří by to měli být, aby to sloužilo tomu účelu," řekla.
Vláda dává dnešním krokem podle předsedy ODS Martina Kupky najevo, že nestojí o rady a názory analytiků, ekonomů nebo bankéřů. "Ty nejhloupější vlády se v historii přesně vyznačovaly tím, že nechtěly žádný kritický hlas, že nechtěly žádné rady," řekl novinářům. Závažnější jsou ale podle Kupky útoky na Národní rozpočtovou radu.
"Zrušit NERV považuji nejen za hloupost této vlády, ale především za škodu pro tuto zemi. Mít zkušené odborníky, kteří se nebojí říkat jasně své názory a především je mají podloženy argumenty a daty, to je vždy důležité pro každé rozhodování a na úrovni státu to platí obzvláště," uvedl na sociální síti někdejší vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL). Díky podnětům rady se podle něj podařila za bývalé vlády řada důležitých věcí. Jmenoval třeba změnu zákoníku práce, změny v nastavení podpor v nezaměstnanosti nebo nastavení celoživotního a digitálního vzdělávání.
Místopředseda sněmovního klubu ODS Štěpán Slovák dal rozhodnutí do souvislosti s nedávným konstatováním Národní rozpočtové rady, podle něhož vláda při přípravě rozpočtu porušila pravidla. "Vláda ruší NERV, aby to pro jistotu nestihl konstatovat taky. Co tam, prosím, mají 'odpovědní rozpočtáři' dál? Zrušení Národní rozpočtové rady nebo rovnou NKÚ," zeptal se na X.
Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) uvedl, že vláda se rozpočtovou radu rušit neodváží, alespoň ji ale skandalizuje a ignoruje. "NERV se pro jistotu rozhodli zrušit úplně, co kdyby si dovolili její členové kritizovat dobrodružnou rozpočtovou politiku ministryně Schillerové," podotkl.
Podle předsedy lidovců Marka Výborného bude pro vládu Andreje Babiše (ANO) pohodlnější, když jí nebude nikdo rozmlouvat rozhazování peněz, rušení reforem a rapidní zadlužování země.
Exministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek (TOP 09) míní, že si ministryně nenechá radit od lidí, kteří ekonomice na rozdíl od ní rozumí. "Co dál? Zruší soudy, protože je prohrávají? Chtějí vládnout bez kontroly. To ne," navázal na Slovákovy úvahy.
"Zrušení NERV je rezignace na odbornou práci s fakty a daty ve chvíli, kdy jsou veřejné finance pod největším tlakem za poslední roky. To není odpovědné řízení státu, ale příprava na maďarskou cestu a orbánizaci," uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Původně NERV představila vláda Mirka Topolánka (ODS) v lednu 2009 jako nezávislý poradní orgán kabinetu. Následně v září rada zveřejnila svoji závěrečnou zprávu. Poté činnost rady obnovila vláda Petra Nečase (ODS) v srpnu 2010. Po pádu vlády byla činnost NERV v srpnu 2013 pozastavena. Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) pak agendu rady začlenila v roce 2014 do obnovené Rady pro udržitelný rozvoj. Následně NERV v dubnu 2020 obnovila vláda Andreje Babiše (ANO). Za Fialova kabinetu NERV fungoval od května 2022. Ve svém posledním složení měla rada 17 členů.