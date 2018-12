Poslouchej zvuk cibulky, radí 'babči na WatsAppu' dalším generacím

16:45

Kandidátku KSČM do voleb do Evropského parlamentu povede současná europoslankyně Kateřina Konečná. Dnes ji zvolilo do čela kandidátní listiny širší vedení KSČM. Její protikandidát a další europoslanec Jaromír Kohlíček dostal zhruba čtvrtinu hlasů.