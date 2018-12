Na protestech žlutých vest se odrazil mráz i strach z teroristů, do ulic vyšlo jen 66 tisíc lidí

Ke konci roku ve své funkci skončí americký ministr vnitra Ryan Zinke. Oznámil to dnes na twitteru americký prezident Donald Trump. Jméno nového šéfa resortu má být oznámeno příští týden.

16:45