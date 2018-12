Delikatesy gurmánům nestačí, frčí příběhy a dobrodružství

14:40

Počet dětí, které chodí do přípravných tříd základních ško l, loni poprvé po deseti letech klesl. Zatímco ve školním roce 2016/2017 chodilo do přípravných tříd 4569 dětí, v minulém školním roce to bylo o čtvrtinu méně. Meziročně ubylo loni i samotných tříd a škol, které je nabízí. I tak ale takzvaný nultý ročník v základní škole navštěvovalo v minulém roce o 1478 dětí víc než ve školním roce 2007/2008. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství.